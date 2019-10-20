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В Антарктиде - минус 47, в Греции все цветет. Впечатляющие осенние снимки из разных частей планеты

21.10.2019 17:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице такая красота, что невольно хочется спросить: чем мы заслужили настолько чудесную осень? Синоптики говорят, что так хорошо будет еще как минимум до конца недели. А как там на других концах планеты? Заглянули в Instagram и собрали для вас впечатляющие снимки.

Во Франции без перемен: все так же красиво и романтично.

На восточном побережье США сейчас вот так.

А западное решило залиться красным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Visit Seattle (@visitseattle) 19 Окт 2019 в 10:16 PDT

И даже если идет дождь или спускается туман, все равно эта осень выглядит потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kenneth Axen (@kenaxen) 21 Окт 2019 в 4:20 PDT

Осенью солнце медленно поднимается и быстро падает за горизонт, оставляя на земле вот такие волшебные блики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Parasol Store (@parasolstore) 21 Окт 2019 в 4:50 PDT

В Антарктиде сегодня, 21 октября, стабильные осенние минус 47 градусов по Цельсию.

Морские слоны закрывают купальный сезон.

Так выглядит осенний рассвет в Антарктиде.

А в Греции пока ни намека на осень: все цветет и пахнет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beyza M. (@bmseventh) 21 Окт 2019 в 4:09 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dᴇʀʏᴀ Sᴏʀɢᴇɴғʀᴇʏ

 
 
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На улице такая красота, что невольно хочется спросить: чем мы заслужили настолько чудесную осень? Синоптики говорят, что так хорошо будет еще как минимум до конца...
 
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