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В Антарктиде - минус 47, в Греции все цветет. Впечатляющие осенние снимки из разных частей планеты
21.10.2019 17:53 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице такая красота, что невольно хочется спросить: чем мы заслужили настолько чудесную осень? Синоптики
Во Франции без перемен: все так же красиво и романтично.
На восточном побережье США сейчас вот так.
А западное решило залиться красным.
И даже если идет дождь или спускается туман, все равно эта осень выглядит потрясающе.
Осенью солнце медленно поднимается и быстро падает за горизонт, оставляя на земле вот такие волшебные блики.
В Антарктиде сегодня, 21 октября, стабильные осенние минус 47 градусов по Цельсию.
Морские слоны закрывают купальный сезон.
Так выглядит осенний рассвет в Антарктиде.
А в Греции пока ни намека на осень: все цветет и пахнет.
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