В Антарктиде - минус 47, в Греции все цветет. Впечатляющие осенние снимки из разных частей планеты

Источник материала: Tut.by

На улице такая красота, что невольно хочется спросить: чем мы заслужили настолько чудесную осень? Синоптики говорят , что так хорошо будет еще как минимум до конца недели. А как там на других концах планеты? Заглянули в Instagram и собрали для вас впечатляющие снимки.

Во Франции без перемен: все так же красиво и романтично.

На восточном побережье США сейчас вот так.

А западное решило залиться красным.

И даже если идет дождь или спускается туман, все равно эта осень выглядит потрясающе.

Осенью солнце медленно поднимается и быстро падает за горизонт, оставляя на земле вот такие волшебные блики.

В Антарктиде сегодня, 21 октября, стабильные осенние минус 47 градусов по Цельсию.

Морские слоны закрывают купальный сезон.

Так выглядит осенний рассвет в Антарктиде.

А в Греции пока ни намека на осень: все цветет и пахнет.