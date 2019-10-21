На Филиппинах обнаружили более 500 новых островов

Источник материала: Tut.by

В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Об этом сообщает DW .



Фото: Flickr / Ray in Manila

Национальное картографическое управление Филиппин 21 октября обнародовало данные, которые показывают, что в состав государства входит на 500 островов больше, чем считалось до сих пор.

В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Последний раз острова государства считали в 1945 году — тогда получилось 7107.

Увеличение количества найденных островов объясняется использованием новейшего метода для их поиска. Сейчас подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода.

Филиппинское правительство начало использовать более совершенные методы подсчета в 2013 году.