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На Филиппинах обнаружили более 500 новых островов
22.10.2019 08:10 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Об этом сообщает
Национальное картографическое управление Филиппин 21 октября обнародовало данные, которые показывают, что в состав государства входит на 500 островов больше, чем считалось до сих пор.
В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Последний раз острова государства считали в 1945 году — тогда получилось 7107.
Увеличение количества найденных островов объясняется использованием новейшего метода для их поиска. Сейчас подсчет провели с помощью усовершенствованного радиолокационного метода.
Филиппинское правительство начало использовать более совершенные методы подсчета в 2013 году.
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В соответствии с последними подсчетами, количество Филиппинских островов составляет 7641. Последний раз острова государства считали в 1945 году - тогда получилось 7107.
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