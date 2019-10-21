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Необычная театрализованная постановка самодеятельного театрализованного объединения «Пирожок»

22.10.2019 — Новости Культуры | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Необычная театрализованная постановка самодеятельного театрализованного объединения «Пирожок»
Гости мероприятия и самодеятельные артисты на сцене колледжа

Необычную театрализованную постановку подарили своим ветеранам труда и подопечным Кобринского психоневрологического дома-интерната, которые пришли в гости, администрация и профком государственного политехнического колледжа ко дню пожилого человека.

На сцене выступило самодеятельное театрализованное объединение «Пирожок», в котором собрались артисты-пенсионеры.

– Наше объединение было создано в июне этого года, а в сентябре мы поставили первый спектакль, – рассказал руководитель объединения Виктор Бордюк. – Наши артисты – пенсионеры, они творческие люди. Главная миссия «Пирожка» – донести окружающим, что и будучи на пенсии можно здорово проводить время, быть активным и не поддаваться старости.

Сам Виктор Бордюг был когда-то директором клуба в военной части, так что с творчеством на «ты». Сценарист и постановщик – тоже он.

– Пока мы репетируем в Кобринской центральной районной библиотеке. Всего нас 10 человек, но все артисты, так сказать, взаимозаменяемы, беда в одном – не хватает мужчин, – говорит руководитель объединения.

 «Вся власть – пенсионерам» – часовая постановка в трёх действиях. Первая – пожалуй, самая близкая поколению, детство и юность которого выпало на времена СССР. Артисты, переодетые в пионеров и революционеров, декламируют шуточные лозунги «Пенсии еженедельно», «Всё лучшее – нам» и в комитет пенсионеров вносят предложения об улучшении своей жизни, обсуждают революционные планы…

Второе действие было посвящено сохранению традиций в музыке и проблемам засилия гаджетами современной жизни молодёжи, хотя и сами удивили зрителей, прочитав реп из популярных песен.

Ну а третье действие «За лучшее место у ворот рая» было с налётом грусти, и невольно заставляло задуматься о вечном, о том, что ждёт впереди каждого из нас.

После окончания постановки с теплыми пожеланиями перед гостями мероприятия выступили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Гулюта и председатель профсоюзного комитета работников колледжа Людмила Самосюк. А на память о встрече было сделано общее фото.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Необычная театрализованная постановка самодеятельного театрализованного объединения «Пирожок»
 
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