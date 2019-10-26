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Кофту Курта Кобейна продали на аукционе. Старый кардиган так и не постирали

27.10.2019 15:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заношенный кардиган Курта Кобейна в пятнах и с прожженными дырками от сигарет ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 334 000 долларов.

Аукционисты Julien's Auctions, проводившие двухдневную распродажу рок-меморабилии в Rock Cafe в Нью-Йорке, назвали его "самым знаменитым свитером в истории музыки", который теперь еще стал и самым дорогим.

Именно в этой вязаной кофте болотного цвета с оторванной пуговицей лидер "Нирваны" выступал на ставшем культовым концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до своей смерти.

Этот разношенный ворсистый кардиган бренда Manhattan из акрила с мохером и лайкрой, будто взятый с чужого плеча, стал своего рода визитной карточкой не только самого музыканта, но и вообще стиля гранж.

Судя по всему, его так и не стирали. Как он попал в гардероб Курта, точно неизвестно, как и был ли он изначально новым или найденным им на блошином рынке.

Кардиган на торгах сопровождался рукописным письмом, подтверждавшим его провенанс, подписанным Джеки Фэрри, которая была няней дочери Курта, Фрэнсис Бин Кобейн, и близкой приятельницей его жены Кортни Лав.

Именно Кортни отдала кардиган Фэрри после смерти Курта в апреле 1994 года.

Также ушла с молотка за 340 тысяч долларов изготовленная в 1993 году на заказ бирюзовая гитара на левую руку Fender, на которой Кобейн играл во время турне Нирваны, промотировавшем диск In Utero.

До этого в течение нескольких лет она была выставлена в американском Музее славы рок-н-ролла.

На торгах гитара продавалась вместе с рукописной запиской вдовы музыканта Кортни Лав Кобейн, засвидетельствовавшей, что это гитара была одним из самых любимых инструментов Курта.

 
 
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Заношенный кардиган Курта Кобейна в пятнах и с прожженными дырками от сигарет ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 334 000 долларов.
 
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