Кофту Курта Кобейна продали на аукционе. Старый кардиган так и не постирали

Заношенный кардиган Курта Кобейна в пятнах и с прожженными дырками от сигарет ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 334 000 долларов.

Аукционисты Julien's Auctions, проводившие двухдневную распродажу рок-меморабилии в Rock Cafe в Нью-Йорке, назвали его "самым знаменитым свитером в истории музыки", который теперь еще стал и самым дорогим.

Именно в этой вязаной кофте болотного цвета с оторванной пуговицей лидер "Нирваны" выступал на ставшем культовым концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, менее чем за полгода до своей смерти.

Этот разношенный ворсистый кардиган бренда Manhattan из акрила с мохером и лайкрой, будто взятый с чужого плеча, стал своего рода визитной карточкой не только самого музыканта, но и вообще стиля гранж.