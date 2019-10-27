Умер Владимир Буковский

Источник материала: Tut.by

В воскресенье вечером в Великобритании умер известный представитель советского диссидентского движения, писатель, публицист и общественный деятель Владимир Буковский.



Владимир Буковский. Фото: wikipedia.org

«Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже в 21.30 по Гринвичу 27 октября 2019 года. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье», — сообщил официальный сайт Буковского.

Владимир Буковский был одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе.

В 1960 году он, будучи студентом МГУ, начал посещать вольнодумные поэтические чтения у памятника Маяковскому в центре Москвы. Несколько активистов «Маяковки» были арестованы.

Сам Буковский был впервые арестован в 1963 году за изготовление фотокопий запрещенной в СССР книги.

После выхода на свободу в 1965 году он принял активное участие в подготовке митинга в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за что снова был задержан и насильно отправлен в психиатрическую больницу.

Буковский был освобожден в августе 1966 года в результате активной кампании в его защиту, развернутой на Западе.

После этого он неоднократно арестовывался за организацию акций протеста и «антисоветскую деятельность». Буковский провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении.

В 1971 году Буковский переправил на Запад 150 страниц документов, изобличавших репрессивные методы советской психиатрии в политических целях.

В 1972 году Буковский был приговорен за «антисоветскую агитацию» к двум годам тюрьмы и пяти годам ссылки.

«Мы все, все диссиденты говорили, что политика должна быть моральна. И мы возникли не как политическое движение. Мы были движение нравственное. Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участником преступления. Не стать частью режима. Это был самый мощный мотив». Владимир Буковский, 2014 год.

В 1978 году Владимира Буковского, отбывавшего срок в колонии, обменяли на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Буковский поселился в Великобритании, закончил Кембриджский университет, писал книги и продолжал заниматься политической деятельностью.

Владимир Буковский — автор нескольких книг (в том числе «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника» и «Построить замок»), а также многих статей и эссе.

В 1991 году Буковский по приглашению Бориса Ельцина впервые после высылки посетил Москву.

В 2007 году Буковский был выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции на выборах 2008 года, однако его кандидатура была отклонена Центризбиркомом.

В 2015 году Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила Буковскому обвинения в производстве и хранении детской порнографии.

Буковский отверг все обвинения в свой адрес и подал встречный иск, обвинив прокуроров в злонамеренном нанесении вреда его репутации.

В марте 2015 года он перенес тяжелую операцию на сердце в частной клинике в Германии.

Суд над Владимиром Буковским несколько раз откладывался и в 2018 году был приостановлен из-за его слабого здоровья.