ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Висевший на кухне шедевр Чимабуэ продан за 24 млн евро

28.10.2019 09:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника была найдена на кухне пожилой француженки и продана с аукциона за рекордную сумму в 24 млн евро.

Чимабуэ (слева) и Джотто (справа). Изображение: wikipedia.org

Картина «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ, жившего в конце XIII — начале XIV века, то есть в период итальянского проторенессанса, была обнаружена в сентябре на севере Франции.

Объявленная на аукционе цена в 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.

Аукционная фирма Acteon сообщила, что сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.

«Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям», — сказал аукционист Доминик ле Коэнт.

На протяжении многих лет картина висела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку.

Владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности.

Картина была подвергнута обследованию методом инфракрасной фотографии. Эксперты подтвердили наличие схожих элементов с работами итальянского художника Чимабуэ, настоящее имя которого было Ченни ди Пепо.

Художник родился около 1240 года во Флоренции. Его творчество считается переходным от средневековой живописи к более натуралистичной манере Ренессанса.

Картина имеет небольшие размеры — 20 на 26 см.

Эксперты считают, что она входила в состав полиптиха, состоявшего из восьми панелей, изображавших сцены крестного пути и распятия Христа. Вероятно, датой его создания является 1280 год.

Две другие сцены из той же серии Чимабуэ выставлены в Национальной галерее в Лондоне и в частной коллекции Фрика в Нью-Йорке.

В творчестве Чимабуэ заметно сильное влияние византийских мастеров иконописи. Он писал маслом на деревянных панелях из тополя, используя золотой фон.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника была найдена на кухне пожилой француженки и продана с аукциона за рекордную сумму в 24 млн евро.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер Владимир Буковский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика