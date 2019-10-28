Вкус Второго фронта. СССР выиграл войну «благодаря ленд-лизу»?

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Мнения по этому вопросу различаются кардинально — от полного отрицания значимости поставок союзников до тезиса: «Без американцев СССР проиграл бы войну».



Колонна 9-й немецкой армии, разгромленная ударом с воздуха неподалеку от Бобруйска. 1944 год. Фото: wikimedia.org

28 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт издал директиву о распространении закона о ленд-лизе на Советский Союз.

«Они хотят, чтобы мы ползали перед ними на коленях»

В истории Великой Отечественной войны есть немало тем, вокруг которых кипят ожесточенные споры. Тема ленд-лиза — материально-технической помощи, оказанной Соединенными Штатами Советскому Союзу в годы войны — относится к таковым.

Мнения по этому вопросу отличаются кардинально — от полного отрицания значимости поставок союзников до тезиса: «Без американцев СССР проиграл бы войну».

Этот спор имеет очень давнюю историю. Начался он еще в разгар войны, когда СССР и США не были отодвинуты друг от друга пропастью идеологических противоречий.

В марте 1943 года посол США в СССР Уильям Стэндли, раздраженный тем, что в советской прессе мало уделяется места рассказу об американских поставках, заявил на пресс-конференции: «Российские власти, по-видимому, хотят скрыть факт, что они получают помощь извне. Очевидно, они хотят уверить свой народ, что Красная Армия сражается в этой войне одна».

Это высказывание посла вызвало настоящий скандал. Корреспондент Би-би-си в Москве Александр Верт писал в эти дни: «После бурных пятичасовых телефонных переговоров русская цензура пропустила текст выступления Стэндли. Сотрудники отдела печати (Наркоминдела) смотрели сердито. Главный цензор Кожемяко побелел от гнева, ставя свою визу на телеграмме. Его мать умерла в Ленинграде от голода… Другой русский сказал сегодня: «Мы потеряли миллионы людей, а они хотят, чтобы мы ползали перед ними на коленях только за то, что они посылают нам тушенку. А сделал ли когда-нибудь «добренький» конгресс что-либо такое, что не отвечает его интересам? Не говорите мне, что ленд-лиз — это благотворительность».

Полгода спустя Соединенные Штаты сменили посла.

При этом у Уильяма Стэндли были основания обижаться. Ведь за время его полуторалетнего пребывания в Москве тонкий ручеек поставок по ленд-лизу увеличился в несколько раз.

Когда в конце 1970-х годов снималась советско-американская документальная киноэпопея «Неизвестная война» (в советской версии — «Великая Отечественная»), ее ведущим стал знаменитый голливудский актер Берт Ланкастер. В серии «Блокада Ленинграда» американские сценаристы предполагали рассказать о помощи из США, в частности, о поставках тушенки. Но Ланкастер, познакомившийся с материалами о том, что пережили ленинградцы, упоминание об американской помощи вычеркнул. Актер, сам прошедший войну, сказал: при таком масштабе трагедии говорить об этом неуместно.

Помощь «взаймы»

Но вернемся к самому началу. Что же такое ленд-лиз?

«Ленд-лиз» — (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду) — государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства и стратегическое сырье.

Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года. Он предоставлял президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для Соединенных Штатов.

Программа ленд-лиза предусматривала следующие условия:

— поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате;

— переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов).

— в случае заинтересованности американской стороны неразрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

От самолетов до спирта: что получил товарищ Сталин от мистера Рузвельта?



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia.org

Первоначально закон о ленд-лизе распространялся на Британскую империю и Китай.

Уже 22 июня 1941 года США и Великобритания выразили готовность оказать материально-техническую помощь СССР в войне с Третьим рейхом.

1 октября 1941 года в Москве был подписан Первый Московский Протокол о снабжении СССР, окончанием срока действия которого было определено 30 июня 1942 года. Закон о ленд-лизе был официально распространен на СССР 28 октября 1941 года, в результате чего Советскому Союзу был предоставлен заем на 1 миллиард долларов. В течение войны было подписано еще три протокола, продлевавшие период действия поставок. Официально поставки по ленд-лизу в СССР прекратились 12 мая 1945 года, но в реальности действовала еще так называемая «Программа 17 октября», в которую входили поставки для нужд советско-японской войны, которую СССР обязался начать после окончания боевых действий в Европе. После разгрома Японии все поставки в СССР были окончательно остановлены.

Современные историки оценивают общую стоимость грузов, поставленным союзникам США по программе ленд-лиза, в 50,1 миллиарда долларов (612,88 миллиарда долларов в ценах 2008 года). Из них более половины (31,4 млрд) пришлось на Великобританию). Советский Союз занимает твердое второе место — 11,3 миллиарда долларов. Поставки во Францию и Китай оцениваются в 3,2 и 1,6 миллиарда долларов соответственно. Всего же поставки по ленд-лизу осуществлялись в 42 страны.

Что же получил СССР по программе ленд-лиза? Всего с июня 1941 по сентябрь 1945 года союзниками было направлено в СССР 17,5 млн тонн различных грузов, доставлено к месту назначения 16,6 млн тонн. Разницу составляют потери союзников при уничтожении военных караванов.

В Советский Союз было поставлено 22 150 самолетов, 10 000 танков, 51 500 легковых внедорожников и вездеходов, 375 883 грузовых автомашин, 345 735 тонн взрывчатых веществ, 4 478 000 тонн продовольствия, 15 417 000 пар армейских ботинок, 331 066 литров спирта, 2 670 000 тонн нефтепродуктов и так далее.

Легендарные «Виллисы» и американская тушенка

Насколько значимы были эти поставки? Однозначного ответа тут нет.

В 1948 году председатель Госплана СССР Николай Вознесенский в работе «Военная экономика СССР в период Отечественной войны писал: «Если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%».

Американские эксперты оценивали поставки выше, однако и по их данным вся союзная помощь СССР не превысила 1/10 советского производства вооружений.

Но это только средняя температура по больнице. А вот, например, доля поставленных союзниками грузовых автомобилей и джипов в автопарке Красной Армии составила целых 64 процента. «Виллисы» и «Студебеккеры» в военный и послевоенный период в СССР стали народными легендами, память о которых сохранилась и по сей день.

Больше 70 процентов паровозов, работавших на железных дорогах СССР в годы войны, были поставлены союзниками. А ведь от надежной работы железных дорог зависело очень многое.

Поставки самолетов в процентном отношении не столь впечатляющи, но надо вспомнить, что многие советские асы-истребители, в том числе легендарный Александр Покрышкин, сражались на знаменитых американских «Аэрокобрах».

И опять-таки, нельзя не упомянуть о пресловутой американской тушенке. «Второй фронт», как иронично называли банки с мясом советские солдаты, сыграл большую роль. Поставки тушенки составили 480 (!) процентов от аналогичного советского производства.

Благодаря американской тушенке советский солдат был сыт, а между голодным и сытым воином дистанция огромного размера.

Чем ближе Красная Армия была к победе, тем щедрее становились союзники



Маршал Иван Конев в Праге. 1945 год. Фото: wikimedia.org

Если вы прониклись глубоким чувством благодарности к союзникам и уже готовы клеймить тех, кто сомневается в значимости поставок по ленд-лизу, то вот вам еще информация, которая может заставить отказаться от поспешных выводов.

Более 70 процентов поставок по ленд-лизу пришлись на 1943−1945 годы, то есть на период, когда в войне уже наступил коренной перелом, а эвакуированная советская промышленность выходила на пик военного производства.

А вот в первые месяцы войны, когда складывалась наиболее трудная ситуация, поставки союзников были минимальными. До конца 1941 года Советский Союз получил менее 1 процента от общего объема поставок.

Это было связано как с организационными трудностями (соглашение было оформлено только в октябре), так и с определенным цинизмом союзников. Ни в Великобритании, ни в США вплоть до окончания Сталинградской битвы не было уверенности в том, что Советский Союз выстоит. А раз так, то зачем снабжать русских оружием, которое затем достанется гитлеровцам в качестве трофеев?

В годы войны существовал и так называемый «обратный ленд-лиз». В качестве компенсации за поставки Советский Союз отправлял в США ценное сырье и золото. Последний факт хорошо известен благодаря истории британского крейсера «Эдинбург», потопленного немцами в мае 1942 года с грузом 5,5 тонны советских золотых слитков. Всего в 1941—1945 годах СССР поставил в США 320 тысяч тонн хромированной руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, а также платину, древесину и прочие грузы. Общая стоимость этих поставок неизвестна, и оценивается в широком диапазоне от 3−4 до 20 процентов от стоимости поставок из США.

Страсти по долгу

После окончания войны, в соответствии с условиями ленд-лиза, Соединенные Штаты предъявили ко всем получателям поставок счет для оплаты. По версии американской стороны, Советский Союз должен был заплатить 1,3 миллиарда долларов. На фоне стремительного охлаждения двусторонних отношений официальная Москва сочла подобные расценки грабительскими и объявила, что готова заплатить только 170 миллионов долларов. Переговоры шли несколько лет и успехом не увенчались — США снизили требования до 800 миллионов долларов, СССР подняли свою планку до 300 миллионов, но все это было очень далеко от компромисса.

Вопрос повис в воздухе на долгие годы, пока в 1972 году на фоне улучшения двусторонних отношений решение все-таки было найдено. Сошлись на 722 миллионах долларов, со сроком погашения до 2001 года. Первые два платежа состоялись в 1973 году — Советский Союз заплатил 48 миллионов долларов.

Музыка играла, однако, недолго. В США была введена санкционная поправка Джексона-Вэника, а Советский Союз в качестве ответной меры немедленно остановил выплаты по ленд-лизу.

В 1990 году состоялись новые переговоры, на которых договорились — СССР заплатит 674 миллиона долларов в период до 2030 года.

Но через год не стало Советского Союза, и вопрос снова оказался открытым. В апреле 1993 года правительство РФ заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам СССР, что автоматически означало принятие на себя и долга по ленд-лизу.

Окончательно эта сумма долга была погашена в середине 2010-х годов. Впрочем, скептики отмечают — поскольку инфляция в данном случае не учитывалась, то общие выплаты и близко не равны той сумме, которая была объявлена США сразу после войны.

Это был акт расчетливого эгоизма»



Бои на минском направлении. Фото: Александр Дитлов

Американский историк Джордж Херринг писал: «Ленд-лиз не был самым бескорыстным актом в истории человечества… Это был акт расчетливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь».

Дело не только в том, что американцы платили железом в битве, где другие платили большой кровью.

Вышедшая из «великой депрессии» американская промышленность в годы войны получила колоссальный объем заказов и переживала бурный рост. Американец Стадс Теркел в книге «Правильная война» писал: «Почти весь мир во время этой войны испытал страшные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыновей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Исключительное экономическое положение Соединенных Штатов и доллар как главная валюта мировой финансовой системы — это результаты Второй мировой войны, в которую Вашингтон вкладывался поставками по ленд-лизу.

Мудрый Анастас Микоян, в качестве наркома внешней торговли СССР непосредственно занимавшийся приемом поставок по ленд-лизу, через много лет после войны обмолвился: «Без ленд-лиза мы бы наверняка ещё год-полтора лишних провоевали».

Поставки по ленд-лизу не стали решающими в ходе Великой Отечественной войны, не спасли СССР и не перевернули ход истории. Но благодаря им война длилась меньше, а сотни тысяч, а возможно, и миллионы человеческих жизней были сохранены. И за это союзникам стоит сказать «спасибо».