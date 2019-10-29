Кем был единственный подросток в СССР, кого приговорили к высшей мере наказания

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17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, допускавшее применение в отношении несовершеннолетних высшей меры наказания — расстрела. Это постановление было принято уже после преступления Нейланда, но еще до его рассмотрения и вынесения решения по нему судом. Рассказываем, кем был этот человек.



Аркадий Нейланд. Фото: murders.ru

Нейланд родился 28 января 1949 года в Ленинграде. В семье было шестеро человек: Нейланд и его родная сестра Аркадия, двое сыновей отчима от первого брака, сам отчим и мать. Всем приходилось ютиться в маленькой коммунальной квартире.

Мать работала санитаркой в ближайшей больнице, а отчим слесарем, с которым ему найти общий язык было крайне сложно. Помимо низких зарплат и обычной рутиной жизни, оба супруга изрядно выпивали.

Условия и образ жизни Нейландов не выделялся среди остальных семей 60-х годов. В Ленинграде тысячи людей жили в густонаселенных коммуналках, считали копейки до зарплаты и занимали у соседей или знакомых.

Очень многие семьи с детьми были неполными, поэтому их воспитанием было тяжело заниматься, к тому же, как правило, родитель или родители спускали деньги на выпивку, что ухудшало благополучие семьи.

По собственным словам Нейланда, с раннего возраста ему приходилось голодать и терпеть побои со стороны отчима, что вынудило его в семилетнем возрасте сбежать из дома и в следствии чего он оказался на учете в детской комнате милиции.

В 12 лет был исключен из школы за кражу и неуспеваемость, мать и отчим были в ярости и отправили сына его в интернат, откуда он вскоре сбежал из-за постоянного воровства у сверстников, но далеко уехать не удалось. По прибытию в Москву был пойман местой милицией и отправлен обратно в Ленинградский интернат.

До конца 1963-го работал на предприятии «Ленпищмаш», где совершал прогулы и продолжал воровать все, что плохо лежит и может принести прибыль.

Неоднократно был в отделениях милиции за кражи и хулиганство — «приставал на улицах к девушкам, совершал квартирные кражи, однажды избил прохожего кастетом», но по чудесным обстоятельствам до суда дела не доходили и Нейланд чувствовал безнаказанность.

24 января 1964 года был в очередной раз задержан за кражу со своим другом Кубаревым с украденными вещами в руках, но ему удалось сбежать из отделения милиции из-за недосмотра помощника прокурора, который вывел Нейланда в коридор и оставил без присмотра, а он в свою очередь воспользовался шансом.

Ненависть к сотрудникам милиции переполняла его, и он решил отомстить, совершив какое-нибудь страшное убийство, раздобыть денег и после уехать на курорт в Сухуми, чтобы начать там новую жизнь.

Совершение преступления

Лариса Купреева. Фото: murders.ru

Роковым днем стало 27 января 1964 года. За день до своего пятнадцатилетия, Нейланд украл у своих родителей топор и направился к дому № 3 по Сестрорецкой улице Ленинграда. Дом был выбран не случайно, именно здесь в возрасте четырех лет он отнял у незнакомого мальчика фонарик и тот же дом о пытался ограбить.

Чтобы раздобыть денег на курорт, он искал дорогую квартиру, где можно было украсть деньги и различные драгоценности. Внимание привлекла квартира под номером 9, входная дверь которой была обита кожей.

Нейланд позвонил в дверь и представился работником почты, ему открыла дверь 37-летняя домохозяйка Лариса Михайловна Купреева и впустила в квартиру, где находился ее трехлетний сын Юра.

Убедившись, что в квартире никого больше нет, Нейланд закрыл входную дверь на замок и набросился на хозяйку с топором. Увидев в руках подростка топор, она попыталась отобрать его, но ничего не вышло, и первые удары пришлись по рукам и плечам женщины. Чтобы соседи не слышали крики, он включил стоявший в комнате магнитофон на полную громкость. Маленького мальчика он решил не оставлять в живых и убил шестью ударами топора.

После убийства он обыскал квартиру, нашел кошелёк с 57 рублями, облигации трехпроцентного займа, золотые женские украшения и фотоаппарат, на который снял убитую в непристойных позах, предварительно оголив ноги своей жертвы, чтобы эти фотографии потом продать.

После этого Нейланд помыл в ванной руки, приготовил яичницу и спокойно позавтракал. Перед уходом он поджег квартиру и открыл газ в надежде, что взрыв уничтожит все улики.

Однако соседи почувствовали запах гари на лестничной площадке и вызвали пожарных, которые оперативно прибыли по вызову и огонь почти не затронул место преступления.

Сын Купреевой. Фото: murders.ru

Благодаря этому следственная бригада нашла отпечатки окровавленных пальцев и орудие убийства — обгорелый топор. После опроса десятков жильцов дома о появлении здесь незнакомых лиц, был составлен словесный портрет Нейланда.

Жильцы говорили о том, что видели «губастого подростка лет 15-ти». Такое описание было слишком хорошо знакомо местной милиции и когда оперативники установили, что он украл у родителей топор, эта версия стала основной.

Вскоре был допрошен Кубарев, который рассказал, что его приятель планировал вернуться на Сестрорецкую, чтобы «поживиться» в одной из квартир, и уехать в Сухуми.

Сразу после допроса в этот город, а также в Москву, были экстренно разосланы ориентировки.

На следующий день Нейланд встречал свой день рождения уже по дороге в Москву, куда выехал поездом через несколько часов после зверской расправы над женщиной и ее малолетним сыном.

В столице СССР он купил железнодорожный билет до Сухуми, и в ожидании отправления поезда решил совершить поездку по городу в экскурсионном автобусе.

30 января на перроне Сухумского железнодорожного вокзала Нейланд был задержан местными оперативниками, опознавшими его по ориентировке. На раскрытие кровавого преступления понадобилось всего четверо суток.

После задержания в Сухими вылетели несколько оперативников из Ленинграда. На месте выяснилось, что их коллеги плохо обыскали задержанного, и тому удалось спрятать в камере несколько важных вещественных доказательств — бумажник, паспорт мужа убитой, ключи от квартиры Купреевой и связку воровских отмычек. В руках следствия оказался тот самый фотоаппарат, похищенный из квартиры. На одежде Нейланда были найдены пятна засохшей крови, которые позже были идентифицированы с группой крови Куприяновой.

Следствие и казнь



Подписи людей, который требовали для убийцы высшей меры наказания. Фото: murders.ru

По словам следователей, Нейланд держался уверенно, ему льстило внимание к его персоне и с первых допросов он полностью сознался в содеянном и активно помогал следствию.

О совершении своего зверского убийства рассказывал спокойно и без раскаяния. Жалел только ребёнка, но оправдывал его убийство тем, что «другого выхода после убийства женщины не было». Наказания не боялся и говорил, что ему, как подростку не достигшему 18-ти лет, «всё простят». Для следователей было очевидно: Нейланда уже просветили сокамерники следственного изолятора, что возраст должен надежно защитить его от сурового наказания.

Между тем, жестокое двойное убийство, совершенное подростком, получило широкую огласку. На имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева начали поступать письма от граждан и различных организаций с просьбами принять закон о применении к несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, высшей мере наказания. Инициативная группа ленинградцев, спустя несколько дней, начала сбор подписей под петицией с требованием «уничтожить выродка».

17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, допускавшее применение в отношении несовершеннолетних высшей мере наказания — расстрела. Это постановление было принято уже после преступления Нейланда, но ещё до его рассмотрения и вынесения решения по нему судом.

Практически спустя месяц, 23 марта 1964 года, суд решил приговорить Аркадия Нейланда к смертной казни, что шло вразрез с законодательством РСФСР, действовавшим на момент совершения преступления, когда парню было 14 лет.

В тот момент, к высшей мере наказания могли приговаривать лиц строго от 18 до 60 лет, а применение смертной казни к несовершеннолетним было под запретом. Но ввиду исключительной жестокости данного преступления, суд вынес приговор в соответствии с новым постановлением от 17.02.1964, применяя его в обратную сторону.

Перед этим в Ленинграде был проведен письменный опрос судейского корпуса города, где был поднят вопрос: «Можно ли считать постановление Президиума Верховного Совета имеющим обратную силу?» Положительный ответ организаторами акции был запрограммирован заранее и Нейланду вынесли его приговор, которого он никак не ждал.

Приговор в стране со стороны граждан был воспринят положительно, но среди юристов и части интеллигенции он вызвал негативную реакцию. За рубежом дело Нейланда однозначно комментировалось как пример несоблюдения Советским Союзом норм международного права и соответствующих соглашений.

11 августа 1964 года приговор был приведен в исполнение, и Аркадий Нейланд был расстрелян несмотря на то, что он подавал кассационную жалобу и ходатайство о помиловании. Но Верховный Совет СССР оставил их без удовлетворения.