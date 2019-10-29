Приехали с «Хрустальным васильком»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Образцовый театр «Форум» ДШИ г. Городка стал лауреатом I степени в IV Международном конкурсе искусств «Хрустальный василёк — 2019», который прошёл в Минске 19 октября. Коллектив награждён дипломом в номинации «Драматический спектакль».





Участие в конкурсе приняли более восьми театральных трупп, но нашим ребятам не было равных. «Форум» представил спектакль по одноименной пьесе Евгения Тыщука «Солнышко внутри». Сюжет довольно прост: кукловод рассказывает о том, что кукла не может чувствовать, у неё нет души, но главный герой — ранимый Пьеро опровергает это и стремится доказать всем обратное. В результате у него это получается. Хорошая игра юных актёров, яркий грим и запоминающиеся костюмы не оставили равнодушными зрителей и жюри конкурса.

Руководитель театра Александр Безгинов говорит: «В этой пьесе много сюжетных линий, но я выбрал самую яркую часть и за полчаса городокские актёры произвели настоящий фурор и достойно представили наш город на таком масштабном конкурсе».

Режиссёр-постановщик отметил хорошую игру актёров Александры Прищеповой, Павла Чулкова, Ангелины Мачульской, Арины Куксинской, а также Ивана Гамзюка, Анны Томиловой и Юлии Непомнящей.

В январе следующего года театралы примут участие во II Международном Гранд-конкурсе «Талант года».

Майя СОЛДАТЕНКО.