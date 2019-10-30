Спорные элементы и начало второй очереди. Что сейчас происходит с реконструкцией Старого замка в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно начинаются подготовительные работы к запуску второй очереди реконструкции Старого замка. TUT.BY поговорил с начальником управления культуры Гродненского облисполкома Еленой Климович о том, что сделано, как проходят сейчас строительные работы на историческом объекте. А еще узнал, о каких элементах до сих пор спорят историки.





Восстанавливают Старый замок в Гродно по проекту архитектора Владимира Бачкова. Предполагается, что оборонительное сооружение должно в итоге получиться таким, каким оно было во времена жизни Стефана Батория. Однако реконструкция замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах — ее даже называли «открытой фальсификацией памятника». Реконструкцией заинтересовались в свое время в польском сейме. Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам сейма Республики Польша Роберт Тышкевич направил письмо министру культуры и национального наследия страны Петру Глинскому. Посол был обеспокоен судьбой Старого замка в Гродно и теми работами, которые велись на историческом объекте.

Сейчас же обсуждается дата приезда польских специалистов в Гродно. Историки из соседней страны вместе с белорусскими коллегами обсудят реконструкцию замка и поделятся своими наработками.





— Старый замок — бывшая резиденция королей Речи Посполитой — вызывает огромный интерес у иностранных гостей, и мы хотели бы надеяться на консультативную и практическую помощь польской стороны в реконструкции одной из главнейших исторических достопримечательностей города, — сказал губернатор Гродненщины Владимир Кравцов на встрече с заместителем спикера сейма Польши Малгожатой Госевской. — Это дает мощный толчок к развитию нашего туристического потенциала.

Госевская пообещала поднять вопрос на уровне польского Министерства культуры и национального наследия, сообщает «Гродненская правда».

Спорные элементы: сграффито, галерея, купол

Сейчас на территории Старого замка идут работы в рамках первой очереди, которые включают реконструкцию въездной башни, возведение средней башни и каменицы, строительство галереи и стены над Неманом.

Во время импровизированной прогулки по Старому замку, где вовсю кипит стройка, начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович останавливается около каждого спорного элемента и подробно объясняет, почему сделано так или иначе.





Например, вид купола на въездной башне — он стал самым обсуждаемым элементом в научных кругах. Изначально авторы реконструкции предлагали свой вариант купола, который имел округлую форму. Белорусские архитекторы руководствовались изображением замка на гравюре Томаша Маковского. Однако польские специалисты предложили несколько иную форму, и их предложение было услышано.

— Купол сделан на основании предложенных вариантов. Научный руководитель проекта Олег Шимбарецкий много работал в этом направлении, в том числе и в Польше. Мы обсуждали форму этого сооружения в Министерстве культуры и со специалистами «Белреставрации». Да, купол несколько отличается углом наклона, и у него меньшая высота, чем предлагали польские коллеги. Но опять-таки стоит понимать, что мы видим гравюру — и больше у нас ничего нет. Что касается изготовления купола, то сначала была сделана металлическая обрешетка, которую обили деревом, и конечная стадия — луженая медь белого цвета, — говорит Елена Климович.

Вопросы у оппонентов существующего проекта реставрации Старого замка возникли и к изображениям, которые недавно появились на въездной башне в стиле сграффито. Сейчас ее украшают портреты римских императоров и Стефана Батория.





Техника сграффито и правда характерна для эпохи Ренессанса. И она, здесь историки сходятся в мнениях, в том числе использовалась и в Старом замке. Некоторые изображения в данной технике сохранились с тыльной стороны замка. Но вот что было нарисовано на башне — неизвестно. Каких-либо картин, гравюр или описаний до нашего времени не сохранилось.

Историк Николай Волков, который является главным оппонентом существующего проекта реконструкции Старого замка, говорит о том, что въездная башня не была достроена при жизни самого Стефана Батория. Ее начали возводить в 1586 году, в конце которого король умер. Сграффито, соответственно, тоже не успели сделать.





— Портрет Стефана Батория, считайте, — дань памяти королю. Мы не знаем, что могло быть изображено на башне. И это некоторое допущение, которое имеет место быть, — говорит Елена Климович и добавляет, что при создании рисунков опирались на существующую практику. В качестве примера приводит замок Красичин в Польше, где есть похожее изображение.





Еще один элемент, который вызывал споры, — это терраса над въездной башней.

— Да, спорный элемент. Что здесь был этот уровень, сомнений нет, а вот как его воплощать — другой вопрос. Автор проекта решил, что здесь будет терраса. Дело в том, что специалистов в области архитектуры Ренессанса в нашей стране мало. И этот элемент мы обсуждали так же долго и тщательно, как и все другие. Просто есть мнение, что специалисты, которые сейчас работают над реконструкцией Старого замка, только и хотят, что все снести. Но это не так. Все, что возможно, мы сохраняем. Например, здание сбоку от въездной башни, которое было построено в позапрошлом веке. Оно сохранено, как и части штукатурки более позднего периода в некоторых помещениях, — рассказывает Елена Климович и показывает фрагменты старой отделки, которая сейчас обозначена тонкими деревянными рамками. — Или, например, старинные росписи в помещении каплицы. Специалисты «Белреставрации» сняли старинную штукатурку, зафиксировали ее и, когда дойдет очередь до внутренней отделки данного помещения, ее привезут обратно и вернут на место. На основе старинной росписи также разрабатывается декор стен.





Реконструкция каплицы во въездной башне — это тоже работы первой очереди. Сейчас специалисты «Гродногражданпроекта» разрабатывают техническое задание по внутренней отделке помещения. Здесь должны будут появиться роспись стен, камины, мебель и витражи. Оконным заполнением занимается «Белреставрация», которая уже начала поставку окон. Некоторые уже можно увидеть в галерее. Каменные изделия выполняет предприятие «Будоўля».





— Витражи — это такой же спорный элемент, как балясины и галерея наверху?

— Это так называемое аналогичное решение. В то время в подобных религиозных помещениях большие парадные окна были застеклены витражами. Если бы здесь оконные проемы были маленькие, то мы, конечно, искали бы другое решение, — говорит Олег Шимбарецкий — и рассказывает о том, как спасали старинный кирпич, нанося на него специальные раствор, а потом укрепляли.





Реконструкция замка — это концепция замысла

— Есть такой термин — концепция замысла. Так вот реконструкция Старого замка — это концепция замысла восстановления постройки в том виде, в котором королевская резиденция существовала в XVI веке. Но если мы можем сохранить, допустим, штукатурку более поздних периодов, пристройки, то это тоже очень хорошо, — говорит Елена Климович. — Надо понимать, что это не просто стройка — целые институты работают над реконструкцией данного объекта. Что касается внутренних помещений, то специалисты опираются на инвентаризацию, которая проводилась чаще всего перед приездом короля. И там не всегда есть описания всех помещений. Это происходило так: описывались, скорее всего, те комнаты, где были какие-то проблемы — дверь скрипела, пол разошелся и так далее. Какие-то хозяйственные помещения могли и не описываться. Так же, как и помещения, которые не требовали ремонта. Конечно, очень многое нам дает археология (раскопки во дворе Старого замка проходили два года. — Прим. TUT.BY), но она не может ответить на вопрос, сколько этажей было, например, вон у той постройки рядом с дворцом.





— А каменица? Историки говорят о том, что на месте, где сейчас возведено здание, ее попросту не было. Были проведены раскопки — и следов фундамента так и не нашли…

— Спорность каменицы мы тоже признаем. Но ее строительство было обоснованным решением. Здесь разместятся музейные экспозиции. И для ее строительства ничего разрушено не было.

Что касается второй очереди, то она начнется в ближайшее время. Главным итогом станет реставрация дворца Стефана Батория. Сейчас идут предпроектные работы, будут сделаны так называемые внутренние и внешние зондажи стен дворца.





— Мы уверены, замок таит еще много интересного, и он еще откроет нам свою историю. Нам пока надо определить внешний вид парадного крыльца. Также надо понимать, как будет восстанавливаться зал приемов короля, к которому вплотную примыкает стена XIX века. В каком она состоянии? Можно ли ее сохранить? Также поднимался вопрос о галерее перехода. Опять-таки зондажи должны дать нам полную картину. В ближайшее время начнется очередной этап раскопок. Для того чтобы провести их, надо перенести остатки Верхней церкви с середины замкового двора. На этом месте она находилась с 1939 года, когда ее перенесли с изначального места и поставили на современный по тем временам фундамент. А она должна стоять в павильоне рядом с Нижней церковью. Но сейчас стоит задача сделать временный защитный навес, который и проектируется.





Во второй очереди, помимо замка, будет реставрироваться флигель администратора, который есть в планах XVIII века, а значит — находился здесь и раньше. Важно уточнить вопросы о его габаритах. И если археология может нам помочь в определении плана здания, то уже архитекторы будут заниматься его этажностью и внешним видом.









В середине ноября, перед началом активных работ второй очереди, в Гродно проведут круглый стол, куда пригласили всех заинтересованных — историков, архитекторов, журналистов и общественность.