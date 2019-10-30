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Пришлите забавное видео с вашим питомцем и выиграйте корм для него
31.10.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если у вас есть кот или собака, ваш телефон наверняка заполнен милыми видео с питомцем. Пришло время поделиться этим с другими! Вместе с
Как пройдет конкурс?
До 4 ноября мы будем принимать заявки. Затем выберем десять самых смешных роликов с собаками и десять с котами, сделаем из них видео-подборки и опубликуем их 15 и 21 ноября.
Под каждой подборкой можно будет проголосовать за понравившийся ролик. Финалисты голосований получат подарки от Purina Pro Plan.
Хозяевам собак вручим упаковки корма весом 14, 7 и 3 кг за первое, второе и третье места соответственно. Участники, приславшие видео с кошками, выиграют упаковки корма весом 3, 1,5 кг и 400 г за первое, второе и третье места соответственно.
Как поучаствовать в конкурсе?
Заполняйте заявку, прикрепляя через файлообменник забавное видео с вашим котом или собакой. Оно может быть смешным, трогательным или же показывать необычные умения питомца (например, открывать кран в ванной при помощи лап).
Ждем ваших заявок до 9:00 4 ноября. Полные правила конкурса можно прочитать
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Начинаем конкурс: пришлите видео со своим питомцем - кошкой или собакой - и выиграйте корм для любимца. *Партнерский материал
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