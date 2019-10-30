Пришлите забавное видео с вашим питомцем и выиграйте корм для него

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть кот или собака, ваш телефон наверняка заполнен милыми видео с питомцем. Пришло время поделиться этим с другими! Вместе с Purina Pro Plan начинаем конкурс с простыми условиями: пришлите нам забавный ролик с участием любимца и выиграйте корм для него.

Как пройдет конкурс?

До 4 ноября мы будем принимать заявки. Затем выберем десять самых смешных роликов с собаками и десять с котами, сделаем из них видео-подборки и опубликуем их 15 и 21 ноября.

Под каждой подборкой можно будет проголосовать за понравившийся ролик. Финалисты голосований получат подарки от Purina Pro Plan.

Хозяевам собак вручим упаковки корма весом 14, 7 и 3 кг за первое, второе и третье места соответственно. Участники, приславшие видео с кошками, выиграют упаковки корма весом 3, 1,5 кг и 400 г за первое, второе и третье места соответственно.





Как поучаствовать в конкурсе?

Заполняйте заявку, прикрепляя через файлообменник забавное видео с вашим котом или собакой. Оно может быть смешным, трогательным или же показывать необычные умения питомца (например, открывать кран в ванной при помощи лап).

Ждем ваших заявок до 9:00 4 ноября. Полные правила конкурса можно прочитать здесь . Подробности можно уточнить по телефону +375 (17) 239−57−77. Конкурс проводится с 31 октября по 6 декабря 2019 года.

Партнер проекта:

Корма PRO PLAN® изготовлены из тщательно отобранных, высококачественных и легкоусвояемых ингредиентов. Широкий ассортимент разработан с учётом индивидуальных потребностей питомцев, а потому среди них вы сумеете найти тот, что подойдет именно вашему.