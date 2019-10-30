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«Славянский базар» приглашает на танец

31.10.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

«Славянский базар» приглашает на танец

В этом году в рамках музыкального форума «Славянский базар в Витебске» впервые прошел танцевальный фестиваль Dream Dance Fest («Танцевальный фестиваль мечты»). Это событие имело большой резонанс, поэтому уже сейчас начата подготовка к фестивалю 2020 года и ведутся отборочные туры для участников по регионам Беларуси .
Кстати, танцоры Витебской области имеют право попасть на республиканский (национальный) отборочный тур сразу, так как для хозяев «Славянского базара» областной тур не проводится.
Участниками Международного танцевального проекта «Dream Dance Fest» могут стать коллективы (не менее 5 человек в номере) и исполнители без ограничения возраста.
Республиканский (национальный) отборочный тур в Беларуси пройдет в период с 1 по 30 мая 2020 года в рамках Международного многожанрового фестиваля творчества в городе Минск.
Финал Международного танцевального проекта «Dream Dance Fest» пройдет в рамках XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в июле 2020 года.
Подробная информация на сайте www.festivali.by и в социальных сетях Конкурса.
Подготовила Елена КОРСАКОВА.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В этом году в рамках музыкального форума «Славянский базар в Витебске» впервые прошел танцевальный фестиваль Dream Dance Fest («Танцевальный фестиваль
 
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