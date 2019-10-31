«Через постель не работает». Как белорусы снимали Анджелину Джоли и переписывались с Мадонной

Источник материала: Tut.by

На выставке, которая откроется 1 ноября в галерее Савицкого, соберутся звезды мировой величины: Анджелина Джоли, Мадонна, Леонардо ди Каприо, Квентин Тарантино, Пьер Карден и другие. В Минск их привезли — правда, пока только на снимках — белорусские фотографы Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Более 20 лет они работали на престижных кинофестивалях, делали «эксклюзивы» с мировыми знаменитостями — и собрали архив фотографий, автографов, редких буклетов, который впервые покажут публике. Об истории снимков, подарке от Кардена, переговорах с Мадонной и водке для режиссера Гаса Ван Сента Олег и Александр рассказали TUT.BY.



Олег Лукашевич с Андреем Кончаловским. Каннский кинофестиваль, 2010 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

Сколько стоила поездка в Канны

Олег Лукашевич был первым белорусским тележурналистом, который стал работать на Каннском кинофестивале. Это случилось в 1996 году. В то время, рассказывает Олег, зарплата на телевидении составляла около 20 долларов, билеты в Канны — более 600. Где взять такие деньги? Олег говорит, что для амбициозного и в меру наглого молодого человека это не было такой уж проблемой.

— Белорусское телевидение поездки не спонсировало. Чтобы вы понимали: тогда на ТВ была всего одна камера высокого стандарта. И деньги, и камеры я искал самостоятельно. Кто меня спонсировал? Это была помощь друзей, которые помогли осуществить мою мечту.

— Вот так просто?

— Представьте, есть такие люди. В то время они были миллионерами. И для них эта сумма считалась копейками.



Александр Алексеев с Эмиром Кустурицей. Каннский кинофестиваль, 2011 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

На первую поездку, рассказывает Олег, он потратил в районе пяти тысяч долларов.

— Сегодня я понимаю, что это был своеобразный полет на Луну, который я осуществил. Позже нашим партнером стала компания Lufthansa.

В 1996-м «не то что интернета не было — факс был роскошью». Поэтому, казалось бы, такие мелочи, как отель, приходилось искать и бронировать через французское посольство в Минске и белорусское — в Париже.

— Помню, меня просят оставить номер кредитки, а у нас даже понятия такого не было, — с улыбкой вспоминает Олег те аналоговые времена.

В свою первую поездку на Каннский кинофестиваль Олег Лукашевич записал интервью с британским режиссером Питером Гринуэем, снял французского актера Пьера Ришара, познакомился с польским продюсером Кшиштофом Занусси.



Питер Гринуэй. Фото: Александр Алексеев, Олег Лукашевич

— Когда я учился на первом курсе факультета журналистики, а это был 1991 год, наш педагог Нина Тихоновна Фрольцова на спецкурсе «мировое кино» показала фильм Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник». Я и предположить тогда не мог, что ровно через пять лет буду брать интервью у него самого. И не где-нибудь, а на Каннском кинофестивале! С тех пор я неоднократно интервьюировал Гринуэя в Венеции, Берлине, Каннах, где он представлял свои новые работы. Он входит в число моих любимых режиссеров, потому что это художник по натуре, а я люблю изысканность в кадре.

Как выстраивались отношения с агентами звезд и почему метод «через постель» не работал

С начала 2000-х Олег Лукашевич стал работать в паре с Александром Алексеевым. Хотя до этого его напарник был далек от сферы журналистики и тем более шоу-бизнеса: Александр учился в БГЭУ, оканчивал аспирантуру и готовился к переезду в Санкт-Петербург.

— Мы познакомились благодаря фотографии: оба любили историческое снимки. Когда Александр оканчивал аспирантуру, перед ним встал выбор: или уезжать по приглашению, или устраиваться где-то здесь. Я предложил: «Если у тебя есть такой интерес к истории, почему бы не стать редактором на телевидении? Таким образом мы смогли вместе поработать над проектом, который задумали, — «Спадчына Беларусі».



Олег Лукашевич с Андреем Звягинцевым. Каннский кинофестиваль, 2010 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

Так Олег и Александр стали работать в команде и знакомить белорусов с главными событиями в мире кино. Они вместе ездили в Венецию, Канны и Берлин, вместе исследовали мир шоу-бизнеса и его правила.

— Когда я первый раз ехал в Канны, то понятия не имел, как устроена кухня фестиваля, — признается Олег. — Я не знал, что нужно не просто поймать звезду после пресс-конференции или, например, на улице. А нужно, чтобы его агент внес тебя в список. И только потом у тебя появляется шанс.

За время, пока длится кинофестиваль, звезды уровня Анджелины Джоли могут дать до 15 интервью. Причем для разговора они выберут мировые СМИ, а не белорусское ТВ, рассказывают Олег и Александр. И объясняют почему:

— Их агентам в первую очередь интересен рынок. Беларусь никогда не была особо привлекательна для мировых звезд, поэтому с агентами нужно было работать по-другому: налаживать личные контакты, чтобы вклиниваться в расписание и получать эксклюзивы. Конечно, у нас не было эксклюзивного интервью с Джоли. Но нам повезло отснять ее на закрытой вечеринке. Или Брэда Питта, например. Нас пускали на такие мероприятия, потому что к нам было доверие: агенты знали, что мы будем себя нормально вести, а не станем приставать к звезде с глупыми вопросами.



Александр Алексеев с Микеле Плачидо. Венецианский фестиваль. 2002 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

Прежде чем допустить журналиста к «телу» знаменитости, агент оценивает уровень адекватности и профессионализма, говорит Александр.

— Как ты умеешь вести себя со знаменитостью, как ведешь беседу и — самое главное — осталась ли знаменитость довольна разговором с тобой — все это оценивается и записывается в твой актив.

— Добиться интервью можно было только через личные контакты с агентами, которые со временем переросли в очень хорошие отношения. Через постель не работает, — говорит Олег.

— Вы пробовали?

— Можно попробовать что-то сделать через постель, но агентства очень дорожат своей репутацией. Они не будут подпускать к звезде того, кто добивается своего таким способом.

Переговоры с Мадонной: «Контракт на такие суммы она никогда не подписывала»

— В 2011 году на Венецианском кинофестивале Мадонна представляла свой фильм «Мы. Верим в любовь». Нам повезло: британский продюсер дал нам пригласительные на премьеру. Так что кино мы смотрели в одном зале с Мадонной, — улыбается Олег.

Фильм, по мнению Олега, оказался «не шедевром», а вот музыка ему понравилась. Когда в 2012 году Лукашевич и Алексеев задумали делать документально-образовательный проект «Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси», именно о ней они вспомнили в первую очередь.



Мадонна. Фото: Александр Алексеев, Олег Лукашевич

— Но оказалось, что все права на саундтрек принадлежат компании Мадонны, — рассказывает Александр. — Мы обратились в эту компанию, нам сообщили, что решение о предоставлении музыки будет принимать не топ-менеджмент, а лично Мадонна. Почему так, никто не объяснил. Буквально за двое суток мы сделали английскую озвучку с носителем языка и отослали ссылку на готовый фильм с фрагментами музыки. Буквально на следующий день пришел ответ, что Мадонна готова предоставить нам музыку.

Конкретную цену она не назначила: позволила авторам фильма самим ее установить.

— Наверное, контракт на такие суммы она никогда не подписывала. Через некоторое время нам пришел оригинал с подписью «Мадонна Луиза Чикконе». Сегодня он хранится в Минске.

За сколько купили музыку, Олег и Александр раскрывать не могут: говорят, коммерческая тайна. Но намекают, что за пределы той суммы, которая была заложена в смете фильма, они не вышли.

Альбом для модельера и водка для голливудского режиссера

Перед каждым фестивалем Олег и Александр составляли список, с кем из режиссеров или актеров им было бы интересно поговорить. Каждому они продумывали и привозили из Беларуси подарок.

В ноябре 1997-го у Олега Лукашевича было интервью сразу с двумя знаменитостями — модельером Пьером Карденом и певицей Патрисией Каас.

— Почему именно с ним?

— Я всегда выбирал тех, кто мне интересен. Каас на то время была мегазвездой. А Карден — это просто недосягаемая легенда, которая трансформировала понимание высокой моды. Это человек, который делал костюмы для Beatles, он смог сделать высокую моду доступной для всех.



Олег Лукашевич и Пьер Карден. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

Заполучить с ними интервью помогало посольство Франции в Беларуси. В то время советник по культуре Франсуа Лоран помог найти контакты и подготовил рекомендательные письма на Олега.

Интервью с Пьером Карденом проходило в Париже, прямо в его доме напротив президентского дворца.

— Помню, перед интервью мы попали в пробку. Поэтому бросили машину и просто побежали, чтобы не опоздать. Из самого интервью мне на всю жизнь запомнилась фраза Кардена: «Я живу в этом особняке около 50 лет. Сколько за мою жизнь у Елисейского дворца изменилось хозяев!»

От Пьера Кардена у Олега Лукашевича осталась не только уйма воспоминаний, но и подарок — его последний аромат «в эксклюзивной упаковке в виде головы коня».

С Патрисией Каас, продолжает Олег, получилось сложнее. В последний момент с ним связался продюсер певицы и сказал, что интервью не будет: она простудилась и не будет рисковать связками.



Олег Лукашевич с директором Каннского кинорынка Мириам Араб на открытии Национального павильона Беларуси. Каннский кинофестиваль, 2011 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

— Но он нас предупредил, что у Патрисии запланировал концерт в Германии. Я мгновенно предложил поехать за ней в Кельн, чтобы прямо перед концертом поговорить. Такой вариант всех устроил. У нее была съемка на немецком центральном канале. Нас тоже пустили туда вместе с ней, и мы записали 30-минутное интервью.

И Кардену, и Каас Лукашевич подарил альбом о Минске с фотографиями из 1980-х.

— Но у него было ужасное полиграфическое качество. Был 1997 год, и найти достойный презент, который мог бы рассказать о Беларуси, оказалось большой проблемой.

— В том числе поэтому мы с Олегом окончательно решили выпустить презентационную книгу-альбом об историческом и культурном наследии Беларуси, — добавляет Александр. — Так что встречи с мировыми знаменитостями поспособствовали выходу «Спадчыны Беларусі».

Самым необычным подарком, который когда-либо приходилось дарить фотографам, была водка. Хорошая.



Голливудский режиссер Гус Ван Сент. Фото: Александр Алексеев, Олег Лукашевич

— В 2003 году на Каннском кинофестивале голливудскому режиссеру Гасу Ван Сенту пришлось подарить белорусскую водку. Так получилось, что вместе с ней он отправился на вечеринку, посвященную премьере фильма.

— Подарок его не смутил?

— Нет, он был очень доволен.

Дом Кшиштофа Занусси

С польским режиссером и продюсером Кшиштофом Занусси Олег познакомился еще на своих первых Каннах.

— Пришел в польский павильон и просто поинтересовался, где его найти. И мне сказали: «Он остановился в таком-то отеле. Если хотите, можем дать телефон, чтобы позвонить агенту».

В 2001-м и 2002-м году Олег пригласил польского режиссера в Беларусь — организовал ему премьеры в Минске и показал Гродно, Несвиж, Мир.

— Мне было приятно слышать, когда по дороге в аэропорт Занусси публично произнес: «Вы мой посол в Беларуси». Это человек с большим открытым сердцем. Со временем у нас завязались приятельские отношения.



Кшиштоф Занусси. Фото: Александр Алексеев, Олег Лукашевич

Лет пять Занусси и Лукашевич слали друг друг открытки. В 2009 году польский режиссер открыл не только свое сердце, но и дом: в день своего 70-летия он позволил Лукашевичу и Алексееву следовать за ним весь день, чтобы снять фильм.

— Как это получилось?

— Нам просто хотелось следовать за мастером на протяжении всего дня.

— И он согласился?

— Да. Мы провели с ним целый день рождения. Представьте, у человека юбилей, его поздравляет президент — и мы все время следовали по пятам. У него была встреча в парламенте, запись на телевидении, множество поздравлений — мы это все зафиксировали.



Александр Алексеев с Анджеем Вайдой. Каннский кинофестиваль, 2007 год. Фото из личного архива Олега Лукашевича и Александра Алексеева

В этом году Кшиштоф Занусси прилетает в Минск на кинофестиваль «Лістапад». Будет он и на выставке Олега Лукашевича и Александра Алексеева — проведет творческую встречу.

Кроме него на выставке можно будет увидеть фотографии 100 знаменитостей, автографы Мадонны, Джорджа Клуни, Педро Альмодовара, Фанни Ардан, Изабель Юппер и других, переписку, подарки от Пьера Кардена, Карла Лагерфельда, Патрисии Каас, Кшиштофа Занусси, редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты, аккредитации к мировым премьерам фильмов.

Выставка будет работать до 8 декабря в галерее Савицкого (площадь Свободы 15) Время работы: 11.00 — 19.00

Вход для посетителей: 11.00 — 18.30 Рабочие дни: среда — воскресенье Выходные дни: понедельник, вторник