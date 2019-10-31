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Собор Нотр-Дам и остров Пасхи попали в список находящихся под угрозой достопримечательностей

01.11.2019 07:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирный фонд защиты памятников представил новую версию публикующегося раз в два года списка из 25 достопримечательностей, которые находятся под угрозой утраты.


Остров Пасхи. Фото: Wikimedia Commons

В список вошли, в частности, собор Нотр-Дам в Париже, где в мае случился крупный пожар, священная долина инков в Перу, которой угрожают планы по постройке нового аэропорта, и остров Пасхи, скульптуры и наскальные рисунки которого не получают должного ухода из-за административных проблем.

Между достопримечательностями, попавшими в список, будет разделена сумма в 1,6 миллиона долларов, которую предоставляют спонсоры Всемирного фонда защиты памятников.

Полный список находящихся под угрозой объектов можно увидеть здесь.

 
 
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Всемирный фонд защиты памятников представил новую версию публикующегося раз в два года списка из 25 достопримечательностей, которые находятся под угрозой утраты.
 
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