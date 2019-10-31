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Афиша в Городке
01.11.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Афиша городских мероприятий с 2 по 8 ноября
Городокский Дом культуры
2, 19.30 — развлекательная программа «DisсОсень».
Кинотеатр «Родина» по 6 ноября
13.50, 17.10 — «Робо», 2D, 6+
15.30, 18.50 — «Семейка Адамс», 3D+, 6+
20.30 — «Текст», 2D, 18+
Дом ремёсел и фольклора
выставка творческих работ мастеров Городокского Дома ремёсел и фольклора «Гарадоччына мая»
(выставочный зал в КПЦ «Городок»).
Районный краеведческий музей
выставка «Осенние кружева» народного клуба любителей флористики «Анюта» культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина».
Центральная районная библиотека
5, 11.00 — литературная игра «Великий сказочник — Андерсен»;
с 4 — библиотечная выставка «Великие женщины революции».
ФОК
2, 13.00 — турнир по мини-футболу памяти Курякова В.В. и Рудиченко С.В.
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Афиша городских мероприятий с 2 по 8 ноября Городокский Дом культуры 2, 19.30 — развлекательная программа «DisсОсень». Кинотеатр «Родина» по 6 ноября 13.50, 17.10 —...
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