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Афиша в Городке

01.11.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

 Афиша городских мероприятий с 2 по 8 ноября

Городокский Дом культуры

2, 19.30развлекательная программа «DisсОсень».

Кинотеатр «Родина» по 6 ноября

13.50, 17.10 — «Робо», 2D, 6+

15.30, 18.50 — «Семейка Адамс», 3D+, 6+

20.30 — «Текст», 2D, 18+

Дом ремёсел и фольклора

выставка творческих работ мастеров Городокского Дома ремёсел и фольклора «Гарадоччына мая»

(выставочный зал в КПЦ «Городок»).

Районный краеведческий музей

выставка «Осенние кружева» народного клуба любителей флористики «Анюта» культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина».

Центральная районная библиотека

5, 11.00литературная игра «Великий сказочник — Андерсен»;

с 4библиотечная выставка «Великие женщины революции».

ФОК

2, 13.00турнир по мини-футболу памяти Курякова В.В. и Рудиченко С.В.

Афиша в Городке

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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 Афиша городских мероприятий с 2 по 8 ноября Городокский Дом культуры 2, 19.30 — развлекательная программа «DisсОсень». Кинотеатр «Родина» по 6 ноября 13.50, 17.10 —...
 
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