В Слониме установили бюст Михаилу Казимиру Огинскому. Посмотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В Слониме рядом с драматическим театром установили бюст бывшего старосты города, известного мецената, поэта и композитора Михаила Казимира Огинского, пишет «Народная Воля».



Бюст Михаила Казимира Огинского. Фото: nv-online.info

Бюст был выполнен на местном частном предприятии «Гранви», которое занимается изготовлением надгробных памятников, гранитных столешниц, подоконников и др.

По словам главы «Гранви» Владимира Вилькицкого, идея установить бюст принадлежит общественному объединению «Слонимский канал Огинского» членом которого он является. Кроме этого члены общественного объединения представили материал для постамента под бюст.

— Я вообще сам не скульптор, но вместе с сотрудниками своей фирмы с удовольствием работал над бюстом Огинскому, — подчеркивает Вилькицкий. — И в принципе мы все остальное сделали за средства своей фирмы. Все, кто работал со мной над бюстом, хорошо знали кому он предназначается и мы гордимся, что смогли сделать свой вклад в увековечении памяти такого великого человека, который так много сделал для нашего города.

Торжественное открытие памятника должно состояться 6 ноября.

С именем Михаила Казимира Огинского связан расцвет Слонима. По его инициативе и на его средства был создан канал, соединивший Балтийское море с Черным. Кстати, первоначально канал назывался Телеханским, а уже позже стал носить имя его основателя.

Также Огинский построил в городе несколько предприятий, типографию, а также основал театр, который гремел по всей Европе. Многие польские, немецкие, итальянские оперные и драматические актеры считали за честь служить в нем. Кстати, музыку и либретто для спектаклей часто писал сам Михаил Казимир. За любовь к музыку его называли «гетманом-кларнетом» (Огинский являлся гетманом ВКЛ). На месте театра Огинского теперь как раз находится драматический театр.