Как это было. Минчанам показали редкие фотографии о развале БССР и рождении Беларуси

Источник материала: Tut.by

В столичном Дворце искусств открылась фотовыставка «Змена», на которой представлены работы фотожурналиста Сергея Брушко. Это документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Как прошло открытие фотовыставки, смотрите в нашем фоторепортаже.







Временный поверенный в делах США в Беларуси. Дженифер Мур (вторая слева) и организатор выставки Дмитрий Брушко





















































Вход на выставку: свободный

Адрес: Дворец искусств (ул.Козлова, 3), пространство ZAL #2.

Время работы: с 11.00 до 20.00 (понедельник — выходной) *** Читайте также: «Это кухня гласности». Развал БССР и рождение Беларуси — в фотографиях Сергея Брушко