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Как это было. Минчанам показали редкие фотографии о развале БССР и рождении Беларуси
01.11.2019 15:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном Дворце искусств открылась фотовыставка «Змена», на которой представлены работы фотожурналиста Сергея Брушко. Это документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Как прошло открытие фотовыставки, смотрите в нашем фоторепортаже.
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В столичном Дворце искусств открылась фотовыставка «Змена», на которой представлены работы фотожурналиста Сергея Брушко. Это документальное отображение...
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