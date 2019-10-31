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Как это было. Минчанам показали редкие фотографии о развале БССР и рождении Беларуси

01.11.2019 15:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном Дворце искусств открылась фотовыставка «Змена», на которой представлены работы фотожурналиста Сергея Брушко. Это документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Как прошло открытие фотовыставки, смотрите в нашем фоторепортаже.



Временный поверенный в делах США в Беларуси. Дженифер Мур (вторая слева) и организатор выставки Дмитрий Брушко













Вход на выставку: свободный
Адрес: Дворец искусств (ул.Козлова, 3), пространство ZAL #2.
Время работы: с 11.00 до 20.00 (понедельник — выходной)

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В столичном Дворце искусств открылась фотовыставка «Змена», на которой представлены работы фотожурналиста Сергея Брушко. Это документальное отображение...
 
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