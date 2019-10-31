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Из Оперного театра уходит директор. Ему не продлили контракт

01.11.2019 18:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гендиректор Оперного театра Владимир Гридюшко покидает свою должность. Его прощальное письмо появилось на сайте театра.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси — театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий — все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной в сложные и радостные минуты, помогали, поддерживали словом и делом.

Владимир Гридюшко родился в 1958 году. Начал свою карьеру в комсомоле, являлся секретарем ЦК ЛКСМ Беларуси. Возглавлял пионерскую организацию БССР.

После распада СССР возглавлял общественное объединение «Белорусский фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы — детям» (1992−2001). В 2001—2003 годах работал советником Посольства Республики Беларусь в Болгарии. В 2003—2009 годах являлся заместителем министра культуры.

С 2009 года являлся генеральным директором Национального театра оперы и балета.

После того как стало известно, что Министерство культуры не будет продлевать контракт Гридюшко, часть труппы написала письмо в его поддержку.

По информации TUT.BY, фамилия нового директора театра будет названа на следующей неделе.

 
 
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Гендиректор Оперного театра Владимир Гридюшко уходит со своей должности. Его прощальное письмо появилось на сайте театра.
 
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