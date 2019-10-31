2 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Мне поставили задачу, описать историю создания моей семьи, в которой я родилась и воспитывалась. Но для меня эта задача не из легких, как и все задачи, которые ставил Мой Папа, Виктор Иванович Лысенко. Он воспитывал меня так: нужно идти к поставленной цели, закаляя характер, но оставляя открытым сердце. Главное, чтобы в нем царили вера, надежда и любовь. Ведь только истинная и настоящая любовь является вечным двигателем в жизни человека. В такой Любви и родилась я, Анна, и моя старшая сестра Алена.

Мой Папа Виктор повстречал мою Маму Людмилу, когда ему было 23 года. В то время он занимался тяжелой атлетикой и работал в милиции. Однажды, в момент окончания вечернего дежурства, его знакомая подруга Люба попросила проводить ее домой, так как было очень поздно. Одновременно она позвонила и своей соседке Людмиле с просьбой встретить ее с работы с горячим чаем. С этого момента и началась история семьи Лысенко. Сам Папа так описывал этот судьбоносный в его жизни момент: «Открылась дверь, и на ступеньках я увидел прекрасную, милую кудрявую девушку в коричневом штроксовом, очень модном на то время, платье. А самое удивительное, что у нее, как мне показалось, был яркий нимб над головой. Уже потом я понял, что это светила «лампочка Ильича», просто свет падал так и освещал её волосы, будто это было нечто волшебное. Такая картинка о встрече с вашей Мамой осталась у меня в голове на всю жизнь. А после девчата пригласили на чай, включили телевизор, но он почему-то не заработал, и я молча встал и стал чинить его. Успешно справившись с этой задачей, я услышал за спиной голос: «Спасибо вам за компанию, но мне пора домой». Я спохватился и тут же предложил проводить Людмилу до дома. Спустя два часа разговора в палисаднике у дома Вашей Мамы, в воскресенье того же вечера, я сделал ей предложение руки и сердца.Это была Любовь с первого взгляда… Далее, в среду, я забрал ее с работы, в четверг пришли сваты, в пятницу мы подали заявление, и уже через неделю мы стали Мужем и Женой…»

Вот таким был мой Папа: четким, конкретным, настоящим и решительным Мужчиной.

Мой родители всегда старались удивлять друг друга и воплощать мечты своей второй половинки. Спустя энное количество лет, зная страсть мамы к изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий, Папа воплотил ее мечту. Он построил пекарню, которая носила название «Горячий хлеб». И так случилось, что именно моя старшая сестра Алена стала продолжательницей нашей династии, закончив учебу по специальности техник-технолог хлебобулочных изделий.

Я помню яркий момент Папиного дня рождения. Мне тогда было 7 лет. Мама заказала столик в ресторане, сказав Папе: «Давай посидим вдвоем, как в юности». Приехав туда, Папа от неожиданности просто остолбенел, увидев в ресторане весь свой класс, однокурсников, коллег, друзей и семью. Мама сумела собрать всех близких ему людей в тот день из разных уголков Республики Казахстан. Папа был безумно рад и удивлен, ведь со многими он не виделся еще со школьной скамьи, но дружба сохранилась на долгие годы, ведь у Папы был очень дружный класс. Как моя мама смогла собрать всех друзей в одном месте, это и сейчас для меня удивительно. Ведь в то время телефоны были лишь стационарными, и то, не у всех, а вместо смс были письма. А с маминой стороны это было хорошо продуманное и тщательно спланированное мероприятие.

Именно такие сюрпризы делали мои родители друг другу на протяжении всей совместной жизни. А в этом году их Любви могло исполниться 36 лет. Любви с первого взгляда… Она действительно есть! Но просто не для всех… А ведь мы с моей старшей сестрой были плодом именно такой любви. В двухтысячных годах Папе был поставлен тяжелый диагноз, связанный с болезнью сердца. Именно после этого наша семья переехала в страну спокойствия, лесов и озер, родину нашей Мамы, «страну яблок» (да, именно яблок, ведь для нас в стране засухи яблоки были большой редкостью, как для Беларуси плантации арбузов и дынь). Так в деревне Погорельцы, Несвиж- ского района, Минской области, появился дом из сказки. Так как каждый из нас знал, что «наш дом — наша крепость», мы действительно делали на нашем участке сказку. Это был дом, где жила Любовь, а значит — кипела жизнь.

Своими руками Папа мог сделать всё: качели и заборы, газонокосилки и картофелекопалки, фонтаны, пруды и водопады. Это всё он делал для нас, для своих девочек, для «своего баб-ского батальона». И совсем не случайно, спустя некоторое время, мы стали победителями конкурса на лучший приусадебный участок Несвижского района.

В деревне все знали, к кому можно обратиться за помощью, начиная от электрики и заканчивая стройкой. И не только за этим, а за простым жизненным советом. Папа был для односельчан тем человеком, который знал все ответы на их вопросы и помогал во всём и всегда, невзирая на своё состояние. У Папы была тяжелая болезнь сердца, но Он всем своим внешним видом, всем внутренним мужским стержнем делал так, чтобы ни мы, ни друзья, ни соседи этого не видели. Он был человеком доброй души и чистого сердца.

А для меня Папа был всем. Благодаря своим жизненным навыкам, он научил меня всему, что необходимо знать не только «папиным дочкам», но и сыновьям… И я шла по жизни, стараясь быть достойным ребенком своих родителей, быть достойной той Любви, Любви с первого взгляда, благодаря которой мы с сестрой появились на свет.

30 июня 2019 года раздался телефонный звонок. Это был тревожный звонок от соседей — крик с просьбой о помощи. Ведь все и всегда привыкли обращаться к моему Папе в самых разных жизненных ситуациях. И Он, как всегда, не остался равнодушным, он пошел на помощь. Вслед за ним пошла и Мама. Как только они вошли на соседский двор, на них напал вооруженный ножом бандит. Мой Папа обезоружил его, пресек его противоправные действия, спасая соседей и защищая Маму. Так не стало Моего Отца. Папа погиб на руках у своей Любви, ведь они поклялись быть рядом до последнего вздоха…

Мой Папа — Душа Семьи…

Отец — единственный мужчина,

Кого сильнее всех любила.

И равняться с ним не надо —

Никому не стать, как он…

Нелегко жить, это правда,

Когда средь погибших — эталон…

Семья Лысенко выражает свою благодарность отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома, Несвижской детской школе искусств, Несвижскому городскому молодежному центру, Несвижской центральной районной библиотеке имени Павла Пронузо, Погорельцевской СШ, семье Добриян, жителям деревни Погорельцы за поддержку в самое тяжелое время, время утраты Мужа — Отца — Дедушки — Друга — Соседа — Человека светлой души — Виктора Ивановича Лысенко.

Папы не стало 30 июня 2019 года. Всё — как вчера, на память — DVD, а Папина душа как Ангел хранитель — ныне позади…

Анна ЛЫСЕНКО,

д. Погорельцы.