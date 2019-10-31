«Буду максимально смотреть все, до чего доползу». В Минске стартовал кинофестиваль «Лістапад»

Источник материала: Tut.by

Кинофестиваль «Лістапад» — одно из самых торжественных событий в сфере культуры. В прошлом году — по случаю 25-летия — его открывали с размахом: с красной ковровой дорожкой, пузырьками шампанского в бокалах и блестящими нарядами актеров. В этом году все прошло намного скромнее, но — не менее насыщенно. TUT.BY побывал на открытии и узнал, какой белорусский фильм посол Швеции знает практически наизусть, как избирательная кампания повлияла на планы «фанатки кино» Татьяны Короткевич и почему для кандидата в депутаты Геннадия Давыдьки фестиваль — это «все-таки отдушина».

Красные дорожки-обманки, громкая музыка и «а это что за актер? Лицо знакомое»





Традиционно открытие фестиваля «Лістапад» проходит в минском кинотеатре «Москва». Попасть на церемонию могут только те, у кого есть билеты и пригласительные. В этом году организаторы попытались вовлечь в событие и случайных прохожих: приглашали их поучаствовать в настоящем процессе съемок — с «хлопушкой», камерами и реквизитом, которым стал ретроавтомобиль.

Те зрители, которые пришли в кинотеатр заранее, спешили занять выгодные позиции у перил лестницы, откуда открывался вид на «красную дорожку». Но в этом они, похоже, просчитались. На открытии громко играла живая музыка, но не звучало имен тех актеров и режиссеров, которые пришли на церемонию. Многие зрители стояли в недоумении и растерянно спрашивали друг у друга: «Ты знаешь, как зовут вот ту женщину в блестящем платье? А это что за актер? Лицо знакомое».





Обычно красная ковровая дорожка на «Лістападзе» — это алая подсветка ступеней, по которой звезды и гости фестиваля поднимаются в кинозал. В прошлом году — по случаю 25-летия фестиваля — ее заменили на самую настоящую. В этом — обещали, что будет целых две. Так и получилось — но лишь в виде красных наклеек на ступеньках.

Темой церемонии открытия стало 95-летие белорусского кино. Чтобы поближе познакомить зрителей со свежими проектами «Беларусьфильма», в холле обустроили разные зоны. Например, можно было заглянуть в гримерную на выезде. Две приглашенные актрисы Маша и Ксюша изображали, как они готовятся и репетируют сцены из фильма «Прыгоды Пранцішка Вырвіча», которые сняли по одноименной книге Людмилы Рублевской.

На втором этаже кинотеатра гостей приглашали в бар «Иллюзия» — это еще один новый проект «Беларусьфильма».





В качестве первого заместителя министра культуры Наталья Крачевская на кинофестивале «Лістапад» впервые. А в целом — уже в 26-й раз. Фестиваль стал ежегодным событием в ее жизни с момента своего появления.

Благодаря своей работе (Министерство культуры — один из организаторов фестиваля, в том числе церемонии его открытия) Наталья Крачевская посмотрела все ленты из национального конкурса.

— Но все фильмы, которые сейчас представлены в программе — а это 156 картин, — посмотреть не смогу. И очень об этом жалею.

Конкретного плана на этот фестиваль у Натальи Крачевской еще нет.

— Это будет зависеть от других мероприятий. Возможно, удастся попасть только на совсем вечерние показы. Во время работы, естественно, не получится это сделать.





По словам Карчевской, организаторы стараются не копировать церемонии открытия, например, Каннского фестиваля, а придумывать что-то другое.

— Все-таки наш форум уникальный, и у него есть свои особенности. Взять хотя бы время года. Наверное, несколько неуместно выглядели бы очень открытые платья: все-таки погода уже ноябрьская. Но мы всегда стараемся сделать церемонии открытия и закрытия событием, где будут общаться кинематографисты, где люди получат возможность встретиться, поговорить, обсудить планы или, возможно, какие-то проблемы. В этом году девиз фестиваля «К радости». Поскольку мы отмечаем в этом году 95-летие белорусского кино, то первая часть церемонии открытия напрямую с ним связана. Представлены новые проекты «Беларусьфильма», звучат группы, которые играли в нашем молодежном ситкоме.

Татьяна Короткевич: «Мне нравится, что делает Курейчик. Нравится „В августе 44-го“ Пташука»

Посол Швеции Кристина Юханнессон рассказал TUT.BY, что самый важный для нее белорусский фильм — это картина Элема Климова «Иди и смотри». И поделилась личной историей, связанной с ним.



Посол Украины в Беларуси Юрий Кизима

— Когда я работала в Москве будучи еще молодой специалисткой, я делала к нему титры на шведском языке, после чего картина отправилась на фестиваль в Швецию. Так что я знаю ее практически наизусть.

В этом году присутствие Швеции на фестивале расширилось.

— В конкурсе участвует два фильма, название одного из них звучит так же, как и девиз фестиваля, — «К радости». В жюри в этом году тоже есть швед. Фестиваль для нас становится все более важным.

Среди гостей фестиваля замечаем Татьяну Короткевич — в прошлом кандидат в президенты и в настоящем — претендент на депутатское кресло. На церемонию открытия она пришла не по приглашению — с собственным билетом. Хотя достать его было непросто, говорит политик.





— Закончился тот период, когда можно было спокойно купить билеты. Сейчас нужно мониторить, следить и быстро реагировать. Думаю, это один из показателей того, что фестиваль растет, взрослеет и становится все более интересным для широкой публики.

А вот в студенчестве, вспоминает Татьяна, было по-другому: можно было купить один билет и целый день посещать по нему разные фильмы.

— Можно было заходить, выходить. Интерес был невысокий. На фильме сидела всего половина зала. А сейчас — все раскуплено наперед, попробуй найди себе хотя бы один билет.



Геннадий Давыдько и Татьяна Короткевич

Татьяна называет себя фанатом кино. Но на этом фестивале увидеть конкурсную программу у нее не получится. Причина — в предстоящих парламентских выборов.

— Очень мало времени: предвыборная кампания. Сейчас я уезжаю в регион — уже три дня пропущу. А там работа, агитация, все на свете.

— У вас есть любимое белорусское кино?

На этом вопросе Татьяна задумалась.

— Мне нравится то, что делает Курейчик. Нравится «В августе 44-го» Пташука. Могу сказать, что я фанатка этого фильма. Очень классная экранизация хорошего романа. К сожалению, я все еще не посмотрела «Хрусталь» Дарьи Жук. Признаюсь, не успела.

Геннадий Давыдько: «Буду максимально смотреть все, до чего доползу»

В зале встречаем экс-председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько. В этом году к его статусу председателя фестиваля и общественной организации «Белая Русь» добавился еще один — кандидата в депутаты парламента.

— У вас сейчас — предвыборная кампания. Но вам как человеку кино наверняка хочется посмотреть как можно больше фильмов. Как эти два события, которые практически совпали по времени, будут друг на друга влиять и корректировать?

— Дело в том, что у меня вот такая счастливая жизнь: что-то постоянно совпадает. Нет ни одной недели, когда бы два или три события не наслаивались друг на друга, так как у меня много обязанностей и функций — общественных, политических, творческих. Потому фестиваль — это все-таки отдушина. Я не очень люблю выборные кампании. Это как в той миниатюре: «Полюбите меня! Ну, полюбите меня!» — театрально говорит Геннадий Давыдько. — Я, конечно, встречаюсь, езжу, рассказываю, пытаюсь быть понятным и доступным. Но фестиваль будет для меня отдушиной. Я с удовольствием буду смотреть фильмы и подпитываться новыми знаниями, энергетикой. Это великой счастье, что у нас есть такой кинофестиваль, где можно узнать, о чем думают мировые творческие личности. Любой режиссер — это боль по несовершенству мира. Особенно документальные ленты. Да и художественные тоже. Благодаря фестивалю можно сложить картину о том, что волнует творцов в современном мироздании.

Всего на фестивале покажут 156 фильмов. По признанию Геннадия Давыдьки, у него уже намечен план, какие из них он собирается посмотреть.

— Я буду максимально смотреть все, до чего доползу. Очень мощная документальная программа, меня в первую очередь интересует она.





Режиссер Влада Сенькова, работы которой не с первого раза попали в программу «Лістапада», в этом году представляет свой фильм «Два» — о «подростках и сексуальном образовании в Беларуси, которого очень не хватает». Кроме этого, она вошла в состав жюри «Лістападзіка».

До этого она десять лет ходила на «Лістапад» в качестве зрительницы. Что для нее изменилось в этом году? На этот вопрос Влада Сенькова отвечает метафорично:

— Помню, я была на просмотре фильма Звягинцева «Елена», когда в зале встала женщина — представительница «Лістападзіка». Она сказала, что это ужасно, и так снимать нельзя. Но в ответ Звягинцев сказал ей просто «спасибо». И я подумала: какой он молодец! Вот сейчас как режиссер я очень стремлюсь к тому, чтобы в таких ситуациях говорить «спасибо». Для меня это самое яркое впечатление от «Лістапада».

— А сейчас приземленный вопрос. На вас много красного. Это в тему красной ковровой дорожки?

— Нет, просто люблю быть яркой, — улыбается Влада Сенькова.

«Сегодня утром репетировал бить тарелки дома. Хорошо получалось»

В прошлом году ведущими церемонии открытия были Геннадий Давыдько и Мария Василевич — обладательница звания «Мисс Беларусь 2018», которая, к слову, в этом году тоже баллотируется в депутаты. В этот раз ведущим стал Евгений Перлин. Большую часть церемонии в зале звучал лишь его голос, который рассказывал о «Лістападзе» на русском и английском языках (сам Перлин находился в зале).

Началась церемония с традиционного приветственного слова Александра Лукашенко. Свое напутствие президента Беларуси составил на белорусском, а это уже было нетрадиционно. Зачитал приветствие вице-премьер Игорь Петришенко.



Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко

— Дарагія сябры! Шчыра вітаю вас на адкрыцці 26-га Мінскага міжнароднага фестывалю «Лістапад». Сёння можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэта масштабны і аўтарытэтны форум займае асаблівае месца ў сучаснай культуры не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Пастаянна развіваючыся, пашыраючы дыяпазон краін-удзельніц, ён застаецца верны сваім традыцыям, у аснове якіх ляжаць пранцыпы духоўнасці і гуманізму. Візітнай карткай фестывалю былі і застаюцца высокі прафесіяналізм, імкненне да пазнання чалавечых каштоўнасцяў, адкрыты і зацікаўлены дыялог творчай інтэлігенцыі, прызнаных майстроў і маладога пакалення. Перакананы, што ў гэтым годзе «Лістапад» у чарговы раз стане сапраўдным святам для аматараў кіно і прымножыць колькасць сяброў і прыхільнікаў. Жадаю ўсім моцнага здароўя, яркіх уражанняў, цікавых сутрэч і выдатнага настрою.

Кстати, в этом году в конкурсе фестиваля участвуют фильмы из 50 стран мира.



Жюри фестиваля

Разбить тарелку и официально открыть фестиваль доверили его председателю Геннадию Давыдько. В своей приветственной речи он вспомнил о вкладе Александра Лукашенко в то, чтобы «Лістапад» появился, и о своих первых впечатлениях от фестиваля.

— 26 лет назад, когда в нашей стране, можно сказать, была разруха, не было угля, муки, у нас был только Чернобыль и проблемы с большими сборочными цехами, которые остались от Советского Союза, группа энтузиастов во главе с Ростиславом Ивановичем Янковским вдруг решили, что должен быть кинофестиваль. Они обратились к совсем молодому человеку, который стал нашим президентом, — Александру Григорьевичу Лукашенко. Как будто у него не было других проблем. Президент поддержал. И я помню первый фестиваль. Он открывался в кинотеатре «Октябрь». Все сидели в пальто, потому что было очень холодно. И фестиваль стартанул. Теперь это авторитетный фестиваль класса «А» (к фестивалям такого класса условно относят форумы в Каннах, Берлине, Венеции и других городах, но пока все же не «Лістапад». — Прим. TUT.BY). Мы с гордостью приглашаем в наш красавец город Минск, в нашу успешную страну, говорим «здравствуйте», желаем новых впечатлений от тех творческих мук, которые, безусловно, испытывали создатели картин, которые мы будем смотреть в течение целой недели.





Также Геннадий Давыдько напомнил, какой «завтра большой день для всех белорусов» — Дзяды.

— В этот день мы чтим память предков. Мы верим, что в этот момент наши предки из неведомых пока далей прилетают сюда и смотрят на нас. И, конечно же, помогают нам в наших делах. Я глубоко убежден, что душа Ростислава Ивановича Янковского сейчас здесь. Давайте поаплодируем ему и скажем спасибо.

В конце выступления Геннадий Давыдько поделился, что сегодня утром репетировал дома бить тарелки. Говорит, у него хорошо получалось.





— Хорошего фестиваля, хорошего общения в кулуарах фестиваля, хороших впечатлений, которые потом преобразятся в новые произведения, — Геннадий Дывыдько дал напутствие полному зала кинотеатра «Москва».

Раз — но тарелка не поддалась. И только со второго удара разлетелась на кусочки. Наконец новый — уже 26-й фестиваль «Лістапад» — открыт.