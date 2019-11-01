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На кладбищах Литвы появились необычные надгробья

02.11.2019 10:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цветы, ступени, уходящие в небо, портреты людей — такими картинами жители Литвы сегодня украшают могилы близких. За красивые памятники готовы платить немалые деньги, а потом даже страхуют их, пишет DELFI.


Фото: DELFI / Įmonės archyvas

Когда у предпринимателя Дарюса Кондратавичюса из Варены умер близкий человек, он начал думать, как украсить его могилу. В итоге он использовал стекло.

Сейчас таких памятников в Литве стало появляться все больше, а Кондратавичюс сделал из производство своим бизнесом.

Технология красочных памятников напоминает хорошо всем известные кухонные стенки.

— Только там ставят одно стекло, а у нас два, а картина — не наклейка, рисунок нанесен прямо на стекло, — рассказал предприниматель и заметил, что эта технология запатентована.


Фото: DELFI / Įmonės archyvas

По его словам, квадратный метр такого надгробия стоит 280 евро, а если речь идет о полном оборудовании двухместной могилы, то сумма достигает 3000 евро.

— Самый дорогой вариант, который мы делали, стоил 3500 евро, — сказал он, заметив, что люди часто украшают памятник фотографией покойного. Из других мотивов популярны небо и цветы.


Фото: DELFI / Įmonės archyvas

Памятник можно застраховать, но на стеклянные надгробия вандалы еще не покушались.

Компания литовского предпринимателя производит 50−60 памятников за сезон.

 
 
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Цветы, ступени, уходящие в небо, портреты людей - такими картинами жители Литвы сегодня украшают могилы близких. За красивые памятники готовы платить немалые...
 
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