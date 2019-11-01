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У вас есть детские фото на пушках у замка? Прогулка по экспозиции в Старом замке, которой больше не будет

02.11.2019 12:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музейную экспозицию в Старом замке в Гродно ждут большие перемены. В том виде, в котором существует сейчас, она просуществует еще всего несколько недель. А потом в здании бывшего дворца Стефана Батория начнутся предпроектные работы перед началом второй очереди реставрации.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Современная экспозиция музея расположена в трех зданиях: в Старом и Новом замках и «босняцком» доме на улице Ожешко. Гродненский музей — это единственный историко-археологический музей в Беларуси.

Экспозиция же в Старом замке — это ностальгия и воспоминания из детства, ведь на экскурсии в музей традиционно приводят школьников. Скрипучий паркетный пол, большие темные залы и множество разных экспонатов.

А те самые пушки около дверей? Это же, наверное, чуть ли не самый главный и запоминающейся экспонат. Об этом же говорит гродненский историк, заведующий отделом новейшей истории музея Андрей Вашкевич.

 — Гэта такі першы наш брэнд. Пазнавальны і папулярны. Напэўна, ў большасці гродзенцаў ёсць дзіцячыя фотаздымкі каля ўвахода ў замак на гэтых гарматах. А пасядзець на іх дык ўвогуле абавязковая праграма ў падрастаючага пакалення, — говорит историк.



Музей в Гродно был основан в 1920 году, а через четыре года магистрат передал музейщикам помещения Старого замка. С тех пор там создавалась экспозиция, которая, как говорят специалисты, в скором времени и сама станет историей музейного дела.

Экспозиция в Старом замке — это еще и редкая возможность посмотреть на как будто застывший где-то в советском периоде музей. Хоть некоторые выставочные залы не так давно обновлялись, а в 2011 году появился новый, посвященный войне в Афганистане, внешний вид экспозиции многие десятилетия оставался в целом неизменным.


Например, после войны к гродненскому музею присоединили музей природы, который в то время существовал отдельно. Полностью залы природы были укомплектованы в 60-е годы прошлого века. Со временем, их, конечно, переделывали: что-то добавлялось, появлялись новые чучела животных и фотографии. Когда-то эти залы даже были признаны лучше экспозицией природы в СССР. В Гродно в начале 80-х годов провели всесоюзный семинар работников музеев природы, а местную экспозицию представляли как образец для подражания.


 — Яшчэ одна з найстарэйшых залаў у музеі - гэта экспазіцыя, прысвечаная Другой сусветнай вайне. Яна была пабудавана у сярэдзіне 70-х гадоў. Канешне, яна таксама недзе дапаўнялась, але ў цэлым заставалася нязменная, — говорит Андрей Вашкевич.

Менялось наполнение залов также в зависимости от веяний моды и политического курса. Например, если после смерти Сталина к его скульптуре гродненцы даже приносили венки, то в более поздние периоды бюст решили убрать.


Первым директором музея был историк-краевед, археолог и нумизмат Юзеф Ядковский. Когда Старый замок передавали музейщикам, здание был в достаточно плохом состоянии. Денег на восстановление замка не было, поэтому сотрудники музея организовали лотерею. На каждом входном билете было написано: «Это твой кирпичик для восстановления Старого замка».


Сейчас в Старом замке — 19 выставочных залов, в которых представлена история, начиная с зарождения жизни на земле. В помещениях музея сейчас можно увидеть старые диорамы с динозаврами и разными доисторическими животными и быт крестьян в XIX веке, орудия труда первобытных людей и средневековые доспехи, а еще предметы, которые были найдены на берегах Немана.


Например, вот пушка времен Северной войны, которая была затоплена в реке во время переправы. Подняли ценный экспонат со дна Немана только в 1966. На пушке есть надпись, что она была отлита на заводе в Гривино мастером Логином Жихаревичем в 1701 году.

— З гэтымі экспанатамі, якія знаходзяць на беразе Немана ці ў самой рацэ, гісторыя працягваецца. Час ад часу гродзенцы прыносяць старыя рэчы, якія знаходзяць у вадзе, — говорит Андрей Вашкевич.


После закрытия музея в Старом замке часть выставки будет экспонироваться в Новом замке, часть переедет в бывший Дворец текстильщиков, где будет открыт музей природы. Потом многое вернется в здания уже отреставрированного комплекса Старого замка — но выглядеть все будет уже совсем по-другому.


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Теги: Гродно
 
 
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