Каждую пятницу и воскресенье артисты Пинского района приглашают пинчан на концертные выступления

Источник материала: Полесская правда

Внимательные читатели давно заметили, что в афише Пинска уже второй месяц присутствует информация о выступлениях артистов нашего района на передвижной сценической площадке.

Мобильная сцена в прямом смысле приехала из района, она установлена у городского центра культуры и творчества (ранее – Дворец культуры «Трикотажник»). Концерты коллективов любительского творчества проходят здесь каждую пятницу и воскресенье.







– Это наш подарок жителям Пинска, города, который в этом году стал культурной столицей страны, – рассказывает директор районной централизованной клубной системы Наталья Зновец. – Можно сказать, что центром культурной жизни Беларуси стала вся Пинщина. Наш край богат талантами, артисты района постоянно участвуют в масштабных городских мероприятиях. А формат нынешних концертов другой – зритель и артист ближе друг к другу, атмосфера складывается самая непринужденная. И мы рады, что жители города очень тепло встречают выступающих.









Действительно, в особую атмосферу погружаются все, кто приходит посмотреть концерты. Это люди самого разного возраста. Часто родители с детьми, которые по обыкновению гуляют здесь, или случайные прохожие, которые, услышав музыку, просто не могут не остановиться.

На мобильной сцене уже выступили коллективы «Явар ды каліна» (Красичин), «Грымата» (Доброславка), «Рабіначкі» (Стытычево), «Крыніцы» (Пинковичи), «Верас» (Молотковичи), «Багатуха» (Камень), «Радуга» (Парохонск) и другие.









А эти фото сделаны во время концерта артистов Логишинского молодежного Центра культуры. Зрители аплодировали выступлению вокально-иструментального ансамбля «Гармония» под руководством Владимира Тузинского, пританцовывали во время эстрадных номеров, которые исполнили художественный руководитель центра Татьяна Жукова, а также вокалисты Виктор Радаев и юная Вероника Демьянец.

Завтра в 14.00 артисты Пинского района вновь предложат пинчанам концертную программу. Спешите видеть!

Людмила РЕБКОВЕЦ

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