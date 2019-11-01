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Под Минском завершились съемки остросюжетного триллера с рабочим названием "Отражение"
02.11.2019 21:35 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЗаказчиком кино стало Министерство культуры. Над реализацией и воплощением трудится команда одной из белорусских частных компаний. По сценарию, действие фильма происходит в конце 80-х после чернобыльской катастрофы. Картина - дебютный полный метр для режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Какими средствами пощекочут нервы зрителей?
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Заказчиком кино стало Министерство культуры. Над реализацией и воплощением трудится команда одной из белорусских частных компаний. По сценарию, действие фильма...
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