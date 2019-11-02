Лукашенко не пришел на концерт Пугачевой, но передал ей конфеты, которые обычно дарят только президентам

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 ноября в «Минск-Арене» прошел концерт Аллы Пугачевой, который собрал десять тысяч зрителей. Одним из них собирался быть Александр Лукашенко — но не смог из-за командировки, сказала со сцены глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Она поблагодарила Пугачеву за ее творчество и передала от президента конфеты, которые обычно вручаются только первым лицам государств — но для Примадонны, которая впервые за десять лет приехала в Минск с концертом, сделали исключение.

— Я сладкое уже давно не ем, но от такого человека [имеется в виду — президента Александра Лукашенко] я приму конфеты, — сказала Пугачева и пригласила на сцену Наталью Кочанову. — Привет Батьку! — и зал одобрительно зашумел.

— Искренне рады приветствовать вас на белорусской земле. Рады тому, что этот творческий вечер сегодня проходит в городе Минске, — сказала Примадонне Кочанова.

По словам главы Администрации, в зале сегодня действительно должен был присутствовать президент.

— Но сегодня он за границей, в командировке . Я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова признательности и благодарности за доброе отношение к нашей стране и искренние поздравления с высокой государственной наградой — указом президента Республики Беларусь вы награждены орденом Дружбы народов … От всей души мы желаем вам творческого вдохновения и — неизменно! — женского счастья. Беларусь вас любит! Спасибо вам, — сказала на прощание Наталья Кочанова.

Концерт Аллы Пугачевой продлился полтора часа. На нем она исполнила много новых песен — и лишь два старых хита. Подробный репортаж читайте на TUT.BY завтра.