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Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске

03.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске
Столица Полесья снова был в центре органного искусства. В октябре в Пинске состоялся республиканский органный симпозиум.

Напомним, что этим летом у нас проходил Международный фестиваль органной и старинной музыки «Маці міласэрнасці». Большинство концертов состоялось на отремонтированном в этом году историческом органе Пинского кафедрального костела.

Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске
Организаторы симпозиума отметили, что главная его цель – развитие органного образования в нашей стране, обмен опытом между участниками. Поэтому в рамках мероприятия состоялись не только концерты, но и мастер-классы известных музыкантов и педагогов. К примеру, мастер-класс по настройке органа и лекцию по истории органостроения и органному наследию на территории Беларуси прочитал Александр Бурделев, составитель уникальной энциклопедии «Арганы Беларусі».

Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске
Центральным же  событием стал бесплатный мастер-класс известного педагога Московской органной школы, заслуженного работника культуры России Галины Семеновой. Уроки по органной педагогике и исполнительству заведующей предметно-цикловой комиссии органа и клавесина Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского вызвали  большой интерес. Мастер-класс собрал молодых органистов, педагогов и учащихся из Гродно, Витебска, Минска и Пинска, ведь возможность поучиться у такого признанного авторитетного мастера выпадает нечасто. А для Пинска событие и вовсе значимое – недавно в Пинской детской школе искусств и в колледже искусств благодаря спонсорской помощи мецената Юрия Зиссера появились электронные органы, а значит, есть необходимость повышать уровень мастерства педагогов.

Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске
Вместе с Галиной Семеновой из Москвы приехали ее талантливые ученики  – в костеле Успения Пресвятой Девы Марии состоялись концерты студента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, победителя ряда юношеских конкурсов органистов, дипломанта Международного конкурса органистов им. В.Ф. Одоевского Ивана Царева, а также студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Германа Леонова, Пелагеи Костиной и Федора Скопина.

Здорово, что в Пинске, в вашем костеле, отремонтировали такой замечательный орган, потому что такие инструменты, безусловно, нужно беречь и сохранять. Каждый орган по-своему уникален, поэтому играть на старинных инструментах для органиста – это сакральная история. Дело в том, что даже если их создавал один и тот же мастер, все равно каждый будет звучать по-своему. Пинский орган лично мне понравился тем, что он универсальный, то есть позволяет играть и старинную музыку эпохи барокко, и романтические произведения композиторов 19 века, и при этом у него есть свое лицо, поделился своими впечатлениями Иван Царев, который, к слову, впервые выступал в Беларуси.

Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске
Пинчане очень тепло принимали участников симпозиума и с удовольствием посещали концерты в костеле и детской школе искусств – как начинающих органистов, так и выдающихся музыкантов – Анастасии Сидельниковой и Алексея Шмитова из Москвы, Игоря Оловникова из Минска.

Спонсором органного симпозиума «Пинск-2019» выступил меценат Юрий Зиссер, организационную поддержку оказали Пинский горисполком, Пинская диоцезия Римско-Католической церкви, Пинская детская школа искусств.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске Музыка органа вновь звучала под сводами костёла в Пинске

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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> Столица Полесья снова был в центре органного искусства. В октябре в Пинске состоялся республиканский органный симпозиум. Напомним, что этим летом у нас проходил...
 
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