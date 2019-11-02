Перед «Панорамой» на «Беларусь 1» будут показывать сериал «Слуга народа» с Зеленским

Источник материала: Tut.by

Телеканал «Беларусь 1» будет показывать с 11 ноября сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в программе «Макаёнка 9» ее ведущий Евгений Перлин.

«Слуга народа» состоит из трех сезонов и включает 51 серию.

Сериал будет выходить на Б-1 с 11 ноября с понедельника по четверг в 20.00. В 21.00 на телеканале выходит информационная программа «Панорама».

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл шоумен и продюсер Владимир Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.



Фото: kvartal95.com

В начале 2018 года украинский Минюст зарегистрировал партию Владимира Зеленского «Слуга народа», а весной 2019 года шоумен победил на выборах президента Украины.

Третья часть сериала была одной из форм скрытой агитации Зеленского перед выборами.

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