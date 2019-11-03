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В Германии установили мировой рекорд по приготовлению солянки

04.11.2019 00:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В немецкой коммуне Херингсдорф на острове Узедом в воскресенье, 3 ноября, установили мировой рекорд по приготовлению солянки, сварив самую большую в мире кастрюлю с этим супом. Повар Андре Домке (Andre Domke) использовал для приготовления блюда рекордного объема 100 кг атлантической трески.


Фото: ostsee-zeitung.de

Результат официально был зарегистрирован Институтом рекордов Германии (RID). Представитель RID Олаф Кухенбекер (Olaf Kuchenbecker) заявил, что повару удалось приготовить 268 литров солянки.

После официального установления рекорда солянку разлили по тарелкам, и ее смогли попробовать десятки зрителей, присутствовавших при установлении мирового рекорда. Часть средств, собранных от мероприятия, будет направлена на благотворительность.

Самая большая в мире кастрюля с солянкой — не первый кулинарный рекорд для Андре Домке. В 2018 году он стал чемпионом мира по приготовлению самого большого заливного из рыбы, сварив 182-килограммовую порцию.

 
 
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Повар Андре Домке использовал для приготовления блюда рекордного объема 100 кг атлантической трески.
 
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