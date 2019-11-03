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Украинка MARUV получила награду европейского MTV как лучшая российская певица
04.11.2019 07:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинская исполнительница MARUV (настоящее имя — Анна Корсун) получила награду MTV EMA как лучшая российская певица. Церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA прошла в воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье.
Как сообщает
В Севилье впервые был вручен приз «Рок-иконе». Его получил из основателей Oasis Лиам Галлахер. Лучшим рок-коллективом назвали Green Day .
В номинации «Лучший российский исполнитель» награду MTV получила украинка MARUV.
Минск, вы меня порвали». В Prime Hall выступила Maruv. Концерт и эротическое шоу — в фоторепортаже">«Минск, вы меня порвали». В Prime Hall выступила Maruv. Концерт и эротическое шоу — в фоторепортаже
Напомним, MARUV должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Однако
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Как сообщает Reuters, победителями в главных категориях стали Тейлор Свифт и Билли Айлиш.
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