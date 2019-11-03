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Украинка MARUV получила награду европейского MTV как лучшая российская певица

04.11.2019 07:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская исполнительница MARUV (настоящее имя — Анна Корсун) получила награду MTV EMA как лучшая российская певица. Церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA прошла в воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье.


Фото: Reuters

Как сообщает Reuters, победителями в главных категориях стали Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Свифт отмечена за «Лучшее видео», она также названа «Лучшим американским исполнителем». Айлиш выиграла в номинациях «Лучший дебют» и «Лучшая песня» с композицией «Bad Guy».

В Севилье впервые был вручен приз «Рок-иконе». Его получил из основателей Oasis Лиам Галлахер. Лучшим рок-коллективом назвали Green Day .

В номинации «Лучший российский исполнитель» награду MTV получила украинка MARUV.

Минск, вы меня порвали». В Prime Hall выступила Maruv. Концерт и эротическое шоу — в фоторепортаже">«Минск, вы меня порвали». В Prime Hall выступила Maruv. Концерт и эротическое шоу — в фоторепортаже

Напомним, MARUV должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Однако отказалась от участия в конкурсе, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». В результате Украина не стала участвовать в конкурсе. После этого скандала правила изменили — теперь участником национального отбора в Украине может быть «исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года».

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Reuters, победителями в главных категориях стали Тейлор Свифт и Билли Айлиш.
 
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