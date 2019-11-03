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Благодать. Посмотрите на фотографии белорусских храмов и природы вокруг них

04.11.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издатель и фотохудожник Денис Романюк выпустил альбом «Беларусь. Храм і краявід», посвященный храмовой архитектуре. Это итог работы над проектом, на реализацию которого ушло два десятка лет.


Храм Святой Троицы в местечке Ула Бешенковичского района

— Снимки делались по разным технологиям, в разные времена года. В некоторые места автору приходилось возвращаться многократно, чтобы проверить свои впечатления и выбрать наилучший ракурс в лучшем свете и чтобы потом выбрать из десятков кадров единственный, неповторимый, свидетельствующий о непередаваемом великолепии нашей культуры и нашей страны, — пишет искусствовед Сергей Хоревский.


бывший костел Святой Вероники при бывшем монастыре бернардинцев на берегу озера в деревне Селище, Ушаччина

По его словам, проект Дениса Романюка имеет неоспоримую документальную ценность.

— Каждый снимок альбома — уникальный! Многие храмы из тех, что мы видим в альбоме, сейчас отреставрированы, а некоторые, к сожалению, утрачены.


Мозырь. Церковь в честь святого мученика Георгия Победоносца. Построена в 1995 году, в 2007-м сгорела

— В книге содержатся 152 фотографии, на которых запечатлены 86 храмов и множество пейзажей — как из знаковых, так и из менее известных уголков нашей Родины, — объясняет в предисловии Денис Романюк. — Каждый снимок храма сопровождается подробным описанием, составленным из двух частей. В первой части, подготовленной известным историком архитектуры Сергеем Хоревским, дана точная научно-историческая информация. Вторая часть — лирическая, она написана мною. В ней я рассказываю о том, что осталось за кадром, и о собственных чувствах и воспоминаниях, связанных с созданием каждого фотоснимка.


Церковь Святой Троицы в деревне Зёлово на Дрогичинщины. Построена в 1848 году, сгорела в 2005 году. Фото: ramaniuk.com

Деревянная церковь Святой Троицы в деревне Крупец Добрушского района

Скульптура на фасаде храма Матери Божией Руженцовой в местечке Солы, на Сморгонщине

Озеро Нарочь с высоты птичьего полета. На его берегах также стоят храмы

Храм, построенный среди Заславского замка в 1570-е годы. Позже стал католическим костелом, с 1864 года — православная церковь Преображения Господня

Минск. Каплица на Острове слез

Праздник Маковей в Давыд-Городке, около церкви Казанского образа Божьей Матери
 
Теги: Минск
 
 
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Издатель и фотохудожник Денис Романюк выпустил альбом «Беларусь. Храм і краявід», посвященный храмовой архитектуре. Это итог работы над проектом, на реализацию...
 
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