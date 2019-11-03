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Благодать. Посмотрите на фотографии белорусских храмов и природы вокруг них
04.11.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Издатель и фотохудожник Денис Романюк выпустил альбом «Беларусь. Храм і краявід», посвященный храмовой архитектуре. Это итог работы над проектом, на реализацию которого ушло два десятка лет.
— Снимки делались по разным технологиям, в разные времена года. В некоторые места автору приходилось возвращаться многократно, чтобы проверить свои впечатления и выбрать наилучший ракурс в лучшем свете и чтобы потом выбрать из десятков кадров единственный, неповторимый, свидетельствующий о непередаваемом великолепии нашей культуры и нашей страны, — пишет искусствовед Сергей Хоревский.
По его словам, проект Дениса Романюка имеет неоспоримую документальную ценность.
— Каждый снимок альбома — уникальный! Многие храмы из тех, что мы видим в альбоме, сейчас отреставрированы, а некоторые, к сожалению, утрачены.
— В книге содержатся 152 фотографии, на которых запечатлены 86 храмов и множество пейзажей — как из знаковых, так и из менее известных уголков нашей Родины, — объясняет в предисловии Денис Романюк. — Каждый снимок храма сопровождается подробным описанием, составленным из двух частей. В первой части, подготовленной известным историком архитектуры Сергеем Хоревским, дана точная научно-историческая информация. Вторая часть — лирическая, она написана мною. В ней я рассказываю о том, что осталось за кадром, и о собственных чувствах и воспоминаниях, связанных с созданием каждого фотоснимка.
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Издатель и фотохудожник Денис Романюк выпустил альбом «Беларусь. Храм і краявід», посвященный храмовой архитектуре. Это итог работы над проектом, на реализацию...
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