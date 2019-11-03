Группа J:Морс выступит в ООН в Женеве

Источник материала: Полесская правда



Белорусская рок-группа J:Морс выступит во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН в Женеве.

«@BelarusUNOG при поддержке Ассоциации белорусов в # Швейцарии & @UNICEF приглашает вас на культурную акцию #Rock4Children в исполнении рок-группы @JMOPC 19 ноября в 13 часов по адресу @UNGeneva», — говорится в сообщении , опубликованном в официальном твиттере организации.

Лидер группы J:Морс уроженец Пинска Владимир Пугач с 2014 года является Послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси.

По информации interfax.by

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