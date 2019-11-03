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Группа J:Морс выступит в ООН в Женеве
04.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«@BelarusUNOG при поддержке Ассоциации белорусов в # Швейцарии & @UNICEF приглашает вас на культурную акцию #Rock4Children в исполнении рок-группы @JMOPC 19 ноября в 13 часов по адресу @UNGeneva», — говорится в
Лидер группы J:Морс уроженец Пинска Владимир Пугач с 2014 года является Послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси.
По информации
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> Белорусская рок-группа J:Морс выступит во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Об этом сообщает...
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