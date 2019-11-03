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Угадайте минский дворик. Тест
04.11.2019 14:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Говорят, Минск не город двориков. Мы не согласны: интересных закоулков много и здесь. Фотослужба TUT.BY прошлась по местам, где кто-то из вас был, а многие — наверняка нет. Угадаете, где эти дворы? Чур не гуглить.
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Где в Минске сохранились надписи на идиш, а бурых медведей перекрасили в панд. Угадаете, где эти дворы? Чур не гуглить.
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