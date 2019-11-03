Угадайте минский дворик. Тест

Источник материала: Tut.by

Говорят, Минск не город двориков. Мы не согласны: интересных закоулков много и здесь. Фотослужба TUT.BY прошлась по местам, где кто-то из вас был, а многие — наверняка нет. Угадаете, где эти дворы? Чур не гуглить.