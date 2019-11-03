|
Эйсмонт рассказала, встретится ли президент с Настей Рыбкой
04.11.2019 20:16 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
О личной встрече Вашукевич и руководителя страны речи не идет, однако она может произойти, так же как и встреча с любым другим гражданином страны. Об этом
— Пока в планах такой встречи нет, — пояснила Эйсмонт. — Но если будет соответствующее обращение — будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич нет.
Напомним, ранее в интервью порталу TUT.BY Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка,
— Я еще поблагодарю. Специально записалась на аудиенцию через месяц. Там достаточно строгая очередь, — заявила она.
При этом девушка не смогла пояснить, каким образом она записалась на прием. По ее словам, ее записали «и поставили перед фактом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам пресс-секретаря, о личной встрече Вашукевич и руководителя страны речи не идет, однако она может произойти, так же как и встреча с любым другим...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)