Эйсмонт рассказала, встретится ли президент с Настей Рыбкой

Источник материала: Tut.by

О личной встрече Вашукевич и руководителя страны речи не идет, однако она может произойти, так же как и встреча с любым другим гражданином страны. Об этом «Радио Свобода» сообщала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

— Пока в планах такой встречи нет, — пояснила Эйсмонт. — Но если будет соответствующее обращение — будем рассматривать. Наряду со всеми другими подобными просьбами об организации встречи. Никакой антипатии у президента к гражданке Беларуси Анастасии Вашукевич нет.

Напомним, ранее в интервью порталу TUT.BY Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, сообщила , что хочет лично поблагодарить президента Беларуси за его помощь в ее освобождении.

— Я еще поблагодарю. Специально записалась на аудиенцию через месяц. Там достаточно строгая очередь, — заявила она.

При этом девушка не смогла пояснить, каким образом она записалась на прием. По ее словам, ее записали «и поставили перед фактом».