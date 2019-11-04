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Золотой "Лістападзік" получила полнометражная лента "Моему невероятному лету с Тесс"

05.11.2019 13:12 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Менее часа назад назвали обладателя золотого "Лістападзіка". Главный приз конкурса - "Моему невероятному лету с Тесс". Полнометражный фильм привезли из Нидерландов. Кстати, история уже получала призы жюри за лучший фильм для детей на кинофестивалях в Нью-Йорке, Аделаиде и Злине. Картину наградили в Минске и за лучшую работу взрослого актера в детской ленте. А лучшая детская роль - у Эмили Бьерр, актрисы из канадской ленты "Колония". Церемония награждения идет в эти минуты в кинотеатре "Пионер".
 
Теги: Минск
 
 
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Менее часа назад назвали обладателя золотого "Лістападзіка". Главный приз конкурса - "Моему невероятному лету с Тесс". Полнометражный фильм привезли из Нидерландов....
 
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