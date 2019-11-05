Алла Пугачева продегустировала конфеты, подаренные ей от имени Лукашенко

Источник материала: Tut.by

2 ноября в Минске состоялся концерт Аллы Пугачевой. Президент Беларуси не смог на нем присутствовать, но от его имени Примадонне передали конфеты, «которые дарят только президентам». Певица продегустировала конфеты, подаренные ей от имени белорусского президента, и выложила видео в Instagram .

«Александр Григорьевич, спасибо! Спасибо, президент», — сказала Алла Пугачева, открывая внушительную коробку, в которой в два яруса лежат конфеты.

«Вам придется с диеты слезать, Алла», — произнес голос за кадром.

«А, съем!» — махнула рукой певица, выбрав одну из конфет.

«Вкусно?» — интересуется голос за кадром.

«Белоруссия (именно Белоруссия. — Прим. TUT.BY)», — лаконично отвечает Пугачева.

Напомним, 2 ноября в Минске состоялся концерт Аллы Пугачевой. Одним из зрителей собирался стать Александр Лукашенко — но не смог из-за командировки, сказала со сцены глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Она поблагодарила Пугачеву за ее творчество и передала от президента конфеты, которые обычно вручаются только первым лицам государств, — но для Примадонны, которая впервые за десять лет приехала в Минск с концертом, сделали исключение.