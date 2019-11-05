Купание в октябре, послы в вышиванках, золото, тыквы и «плюс-сайз». Лучшие фото середины осени

Источник материала: Tut.by

Октябрь оставил после себя в прямом смысле теплые воспоминания. Две солнечные недели дарили белорусам хорошее настроение и красивые фото в инстаграме. Яхтсмены на Минском море ловили ветер в паруса, минчане загорали и даже купались, собирали яблоки в Лошицком парке, занимались воркаутом и ходили на концерты своих и приезжих звезд. А еще вспоминали расстрелянных поэтов.

Фотослужба TUT.BY познакомилась с потомственным 82-летним бортником, посмотрела на шоу «Ночь классики в метро. Модная версия», побывала на праздновании семидесятилетия со дня образования Китайской Народной Республики, узнала, какими могли быть белорусские деньги и сколько можно заработать на продаже тыквенных семечек.



Художник Татьяна Жовнерович в своей мастерской. В ней разрисовано все: мебель, стены, пол. Десять лет назад Татьяна и Андрей Жовнеровичи переехали из Гродно в деревню с необычным названием Васарабы, расположенную недалеко от областного центра. Гродненская область, деревня Васарабы, 6 октября 2019 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Бабье лето все же не оставило минчан без настоящей золотой осени, и почти две недели солнце и теплая погода радовали горожан. Провести теплые деньки на свежем воздухе решили многие, а самые смелые (конечно же, дети), рискнули искупаться. Минск, Беларусь, 16 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



23-летний программист из Слуцка занимается в зале, несмотря на полученные в детстве травмы. С коляски на костыли, а потом — на воркаут-площадку, где Евгений Чумаков тренируется, чтобы преодолеть себя. Минск, Беларусь, 18 октября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Яхты на Минском море можно было увидеть практически до конца октября. Теплая осень продлила сезон на воде, и любители яхт решили не терять время, которое можно провести с поднятыми парусами. Минск, Беларусь 22 октября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Футболист сборной Беларуси Павел Савицкий упал на газон во время матча со сборной Эстонии на столичном стадионе «Динамо». Минск, Беларусь, 10 октября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



1 кг золота стоимостью 101 257 рублей можно увидеть в обновленной эекспозиции Музея денег, который работает в стенах Нацбанка. В честь 25-летия белорусского рубля начала работу экспозиция, в которой можно увидеть историю белорусских денег, а также эскизы монет и купюр разных лет. Минск, Беларусь, 19 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Участницы проекта «Мисс Беларусь Plus Size» позируют во время конкурсного этапа, в результате которого их число уменьшится вдвое. На международном конкурсе красоты в Киеве, куда отправятся представлять Беларусь пять участниц от нашей страны, жюри в том числе будет оценивать навыки девушек по дефиле и фотопозированию. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Старый замок в Гродно в ожидании второй очереди реконструкции. TUT.BY узнал о ходе реставрации и пообщался с историками о спорных элементах замка времен Стефана Батория. Гродно, Беларусь, 31 октября 2019 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Урожай тыквы ожидает своей очереди для обработки. Жители деревни Боровое уже несколько лет выращивают тыкву для реализации тыквенных семечек. В сезон «гарбузы» приносят до 800 рублей выручки. Лельчицкий район, деревня Боровое, 18 октября 2019 года. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



Артисты балета Людмила Хитрова и Олег Еромкин выступают на перроне станции метро «Петровщина» во время шоу «Ночь классики в метро. Модная версия». Полуторачасовой концерт в столичной подземке прошел в ночь с 5 на 6 октября 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



В ночь на 30 октября в урочище Куропаты прошла акция памяти «Ноч расстраляных паэтаў». 82 года назад в тюрьме НКВД в Минске в ночь с 29 на 30 ноября были расстреляны более 130 представителей белорусской интеллектуальной элиты. Урочище Куропаты, Минск, Беларусь, 29 ноября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Минчанин Олег Андреевич собирает яблоки с дерева в Лошицком парке. Десятки людей приходят в парк за урожаем яблок и собирают в сезон до 100 килограммов. Сад открыт для всех желающих, а яблочный сезон начинается с конца июля и длится до глубокой осени. Минск, Беларусь, 13 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с журналистами белорусских СМИ. Минск, Беларусь, 17 октября 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Семидесятилетие со дня образования Китайской Народной Республики отпраздновали патриотическими песнями в индустриальном парке «Великий камень». В церемонии участвовало несколько тысяч человек. Индустриальный парк «Великий камень», Минский район, Беларусь. 1 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик в своей гримерке в Купаловском театре. TUT.BY побеседовал с актрисой накануне ее юбилея. Минск, Беларусь, 26 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Иермонах Погос Варданян крестит детей прихожан армянской общины Минска. Священник прибыл в столицу Беларуси впервые. Раз в год представитель Апостольской церкви Армении посещает Минск, чтобы совершить таинство крещения, обвенчать и исповедать верующих. Минск, Беларусь, 26 октября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Эпатажная украинская певица Maruv собрала в Prime Hall своих поклонников на свой первый сольник с элементами эротического шоу. Минск, Беларусь, 18 октября 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Бортник Павел Демидовец занимается лесным пчеловодством сколько себя помнит и в свои 82 года не собирается расставаться с ремеслом. Бортничеством занимались его деды и прадеды. Сейчас Павел Елисеевич — хранитель древней традиции. Лельчицкий район, деревня Боровое, 10 октября 2019 года. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



11 октября на территории БелАЭС прошли масштабные учения по локализации последствий утечки радиоактивного вещества. И хотя сотрудники МЧС называют любой аварийный сценарий на АЭС фантастическим, учения необходимы для отработки действий различных ведомств, которые гипотетически будут предотвращать последствия любого аварийного происшествия на БелАЭС. Островецкий район, деревня Бобровники, 11 октября 2019 года. Фото: Станислав Горелов, TUT.BY Весь материал



Тройняшки Алиана, Анастасия, Ангелина Хадоркины из Минска стали одними из участниц фестиваля близнецов и двойняшек, который прошел 12 октября в Минске. Заявки для участия в празднике подали 150 семей. У восьми из них — тройни. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Модель демонстрирует купальник во время показа новой коллекции итальянского дизайнера Сальвадоре «Тотти» Паттоккио, который четыре года назад переехал в Беларусь и занялся здесь развитием своего бренда купальников Totti Swimwear. Презентация коллекции «Неон» состоялась 20 октября в рамках Белорусской недели моды. Минск, Беларусь, 20 октября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Один из бескрайних гаражных кооперативов на окраине Минска с высоты превращается в индустриальную мозаику. Фотограф Антон Мартысевич фиксирует архитектурные ритмы с минских крыш, ведь большую часть таких рисунков можно увидеть лишь с высоты. Минск, Беларусь, 10 октября 2019 года. Фото: Антон Мартысевич, TUT.BY Весь материал

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