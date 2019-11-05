В Англии учителя ругали девятилетнего мальчика за рисование на уроках. Владелец ресторана решил ему помочь

Источник материала: Tut.by

Девятилетнему Джо Уэйла из Великобритании приходилось несладко в школе: он постоянно рисовал на уроках, что вызывало раздражение у учителей. После очередной жалобы родители отправили на внеклассные занятия по рисованию, пишет Bored Panda.



Фото: instagram.com/thedoodleboy

Учителю рисования так понравились рисунки мальчика, что он опубликовал их в социальных сетях. Пост заметил один из руководителей ресторана Number 4 в городе Шрусбери. В итоге мужчина и пригласил Уэйла оформить рисунками стену в заведении.



Фото: instagram.com/thedoodleboy

На работу у мальчика ушло несколько дней, в общей сложности — около 12 часов.



Фото: instagram.com/thedoodleboy

Теперь Джо — настоящая звезда. А еще у него есть собственный Instagram , где можно познакомиться с его рисунками.