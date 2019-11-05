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В Англии учителя ругали девятилетнего мальчика за рисование на уроках. Владелец ресторана решил ему помочь
06.11.2019 13:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девятилетнему Джо Уэйла из Великобритании приходилось несладко в школе: он постоянно рисовал на уроках, что вызывало раздражение у учителей. После очередной жалобы родители отправили на внеклассные занятия по рисованию,
Учителю рисования так понравились рисунки мальчика, что он опубликовал их в социальных сетях. Пост заметил один из руководителей ресторана Number 4 в городе Шрусбери. В итоге мужчина и пригласил Уэйла оформить рисунками стену в заведении.
На работу у мальчика ушло несколько дней, в общей сложности — около 12 часов.
Теперь Джо — настоящая звезда. А еще у него есть собственный
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В Англии учителя ругали девятилетнего мальчика за рисование на уроках. Владелец ресторана решил ему помочь
Девятилетнему Джо Уэйла из Великобритании приходилось несладко в школе: он постоянно рисовал на уроках, что вызывало раздражение у учителей. После очередной...
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