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В Англии учителя ругали девятилетнего мальчика за рисование на уроках. Владелец ресторана решил ему помочь

06.11.2019 13:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девятилетнему Джо Уэйла из Великобритании приходилось несладко в школе: он постоянно рисовал на уроках, что вызывало раздражение у учителей. После очередной жалобы родители отправили на внеклассные занятия по рисованию, пишет Bored Panda.


Фото: instagram.com/thedoodleboy

Учителю рисования так понравились рисунки мальчика, что он опубликовал их в социальных сетях. Пост заметил один из руководителей ресторана Number 4 в городе Шрусбери. В итоге мужчина и пригласил Уэйла оформить рисунками стену в заведении.


Фото: instagram.com/thedoodleboy

На работу у мальчика ушло несколько дней, в общей сложности — около 12 часов.


Фото: instagram.com/thedoodleboy

Теперь Джо — настоящая звезда. А еще у него есть собственный Instagram, где можно познакомиться с его рисунками.

 
Теги: знакомства
 
 
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Девятилетнему Джо Уэйла из Великобритании приходилось несладко в школе: он постоянно рисовал на уроках, что вызывало раздражение у учителей. После очередной...
 
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