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В Национальной библиотеке появился очень необычный зубр
06.11.2019 13:34 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В здании Национальной библиотеки Беларуси установили скульптуру книжного зубра. Об этом на своей странице в фейсбуке
Алесь Суша
Его зовут Алеф — по названию первой буквы древних алфавитов, которая происходит от египетского иероглифа — головы быка (эта буква в дальнейшем послужила прообразом первой буквы греческого, латинского, кириллического и других алфавитов, которыми мы пользуемся сегодня).
Шерсть зубра сложена из настоящих шрифтов, которые использовались в прошлом веке белорусскими типографиями (поэтому там есть буквы «ў» и «і»).
В самом сердце зубра работает механизм, который создан по образу знаменитого образа солнца и полумесяца, который использовал Франциск Скорина (теперь это неформальный символ белорусской книжности).
Автор скульптуры Геннадий Катлинский трудился над этим произведением несколько месяцев.
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В здании Национальной библиотеки Беларуси установили скульптуру книжного зубра
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