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В Национальной библиотеке появился очень необычный зубр

06.11.2019 13:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В здании Национальной библиотеки Беларуси установили скульптуру книжного зубра. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил Алесь Суша, заместитель директора этого учреждения.


Фото: facebook.com/ales.susha.5

Алесь Суша объяснил агентству «Минск-новости», почему это книжный зубр. По его словам, зубр собран из деталей старой типографской (полиграфической) техники.

Его зовут Алеф — по названию первой буквы древних алфавитов, которая происходит от египетского иероглифа — головы быка (эта буква в дальнейшем послужила прообразом первой буквы греческого, латинского, кириллического и других алфавитов, которыми мы пользуемся сегодня).

Шерсть зубра сложена из настоящих шрифтов, которые использовались в прошлом веке белорусскими типографиями (поэтому там есть буквы «ў» и «і»).

В самом сердце зубра работает механизм, который создан по образу знаменитого образа солнца и полумесяца, который использовал Франциск Скорина (теперь это неформальный символ белорусской книжности).

Автор скульптуры Геннадий Катлинский трудился над этим произведением несколько месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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В здании Национальной библиотеки Беларуси установили скульптуру книжного зубра
 
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