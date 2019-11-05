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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 100-летний юбилей отмечает музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали...

Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали хозяевам дворца. Так, в его интерьерах можно увидеть уникальную для Беларуси коллекцию часового искусства - одну из самых многочисленных и дорогих по оценкам экспертов.