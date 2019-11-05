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100-летний юбилей отмечает музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля

06.11.2019 21:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали хозяевам дворца. Так, в его интерьерах можно увидеть уникальную для Беларуси коллекцию часового искусства - одну из самых многочисленных и дорогих по оценкам экспертов.
 
 
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Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали...
 
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