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100-летний юбилей отмечает музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля
06.11.2019 21:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОн хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали хозяевам дворца. Так, в его интерьерах можно увидеть уникальную для Беларуси коллекцию часового искусства - одну из самых многочисленных и дорогих по оценкам экспертов.
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Он хранит множество раритетов, существующих в мире в единственном экземпляре. Но главное, чем известен музей, - это предметами, которые в свое время принадлежали...
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