Охотник за нечистью, маги и роковые красавицы. Рассказываем о бестселлере, по которому Netflix снял сериал

Источник материала: Tut.by

В издательстве «Янушкевич» вышла книга культового польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Это первая книга из цикла «Ведьмак» в переводе на белорусский Катерины Матиевской. Кому она адресована и почему ее стоит прочитать — рассуждает доктор филологических наук Анна Кислицына.



Фото: Анна Кислицына, TUT.BY

Есть авторы, в чьи тексты просто-таки влюбляешься с первой прочитанной страницы. Раз и навсегда! Так было у меня с Анджеем Сапковским, чье «Зерно правды» (в переводе Александра Соколова) я прочитала по-белорусски на страницах альманаха «Далягляды» в далеком уже 1992 году. Моя первая собака даже носила имя одного из персонажей этого рассказа, впоследствии вошедшего в книгу о Геральте из Ривии — охотнике за монстрами всех видов, защитнике людей и человеке с твердыми жизненными принципами.

С тех пор я полюбила странные миры Сапковского. И это одинаково касается всех книг саги и немножко видеоигр. Вот только американский сериал от Netflix, который теперь активно рекламируется, у меня уже сейчас вызывает смешанные чувства. Потому как среди актеров, снявшихся в трейлере, видны представители других континентов, что, на мой взгляд, противоречит самому духу произведения, в основу которого густо положен славянский фольклор.

Возможно, этот момент для кого-то не принципиален. Мне же было очень важно и приятно узнавать в книге «Вядзьмар: апошняе жаданне», написанной в жанре дарк-фэнтези, мотивы сказок, на которых я выросла. Более того, нахождение их в книге было отдельным бонусом к этой увлекательной и мудрой истории. Кстати, в этом и состоит прелесть хорошей литературы — в узнавании себя и своего.

Надо сказать, что славянский фольклор рассыпан по книге «Вядзьмар» большими и малыми порциями. Это и образ Живы — славянской богини жизни, плодородия и лета. И небольшое напоминание о вечном тандеме мужика и черта, стремящихся во что бы то ни стало обдурить друг друга в соревновании на ловкость тела и ума. И, конечно, сквозной сюжет о детях, которых отдают, потому что они были обещаны просящему в качестве вознаграждения за помощь. Ведь человек, который дает такое обещание, еще не знает о существовании самого ребенка. «Вы вернете мне то, что найдете дома, когда вернетесь, и то, чего вы не ожидаете». Думаю, все взрослые помнят эту сказочную формулу, хоть вряд ли скажут, из какой конкретно сказки.

Истории, рассказанные в книге Сапковского, напомнят читателям не только о белорусском фольклоре, но и о других известных сказках. Тут тебе и джинн из бутылки, и Красавица в обнимку с Чудовищем, и Аленький цветочек, и Белоснежка, не отличающаяся хорошими манерами. К чему манеры в мире, где даже гномы понимают, что проще заработать деньги разбоем, чем тяжелой работой в подземной шахте от темна до темна?

Вот только ведьмар (именно так зовется профессия Геральта в белорусском переводе) не желает «прогибаться под изменчивый мир» и честно делает свою работу. Ездит по стране и убивает за деньги всякую нечисть, которая в изобилии присутствует в мире, отдаленно напоминающем средневековый. И отказывается заниматься своей решительно вредной для здоровья работой, требующей силы, ловкости и магических способностей, когда подозревает, что могущественные и власть имущие заказчики хотят использовать его в какой-то политической игре. Потому как, по его собственному признанию, ему «пляваць і на палітыку, і на квітненне манаршых двароў, і на палацавыя перавароты». У него свои профессиональные принципы.

«Я прытрымліваўся прынцыпаў. Не, не кодэкса. Я прывык часам прыкрывацца кодэксам. Людзі такое любяць. Тых, у каго ёсць нейкія кодэксы і хто імі кіруецца, шануюць і паважаюць. Няма ніякіх кодэксаў. Ніякіх вядзьмарскіх статутаў ніхто ніколі не складаў. Я свой прыдумаў. Як прыдумалася. І трымаўся яго. Заўсёды… Бо часам здавалася, што ніякім сумневам месца няма. Што трэба сказаць сабе: „А з чаго б гэта мне гэтым пераймацца, гэта не мая спрва, я вядзьмар“. Што варта прыслухоўвацца да голасу розуму. Падпарадкоўвацца… калі ўжо не таму, што дыктуе досвед, дык хаця б інтуіцыі. А можа, і звычайнаму — самаму звычайнаму — страху. Я мусіў прыслухацца да голасу розуму. Не прыслухаўся. Я думаў, што выбіраю меншае зло. І выбраў меншае зло. Меншае зло!»

Надо сказать, что для путешествующего киллера, убийцы кикимор и василисков, брукс и прочих вампиров, Геральт из Ривии слишком рефлексивен. Он постоянно рассуждает о добре и зле, выборе и предначертании, любви и смерти… О том, что так нравится зрелому и умному читателю.

Книга Сапковского была бы даже слишком серьезным чтивом, если бы не его искрометный юмор. Комичны герои, пытающиеся казаться кем-то другим, кем они не являются на самом деле… Комичны ситуации, в которые они попадают… И даже в самые серьезные разговоры своих персонажей автор ухитряется засунуть слова, вызывающие улыбку. Например, друг ведьмара, поэт и трубадур Козелец, рассуждает о том, что ведьмары сами себя лишают работы. Ведь сражаясь за мир без чудовищ, они создают пространство, где они сами не нужны. На полном серьезе поэт заявляет: «Але твой занятак крыху адрозніваецца ад майго. Попыт на паэзію і гукі лютні не ўпадзе ніколі. У цябе горш. Вы, ведзьмары, самі сябе пазбаўляеце працы — паступова, але няўхільна».

Редко какой диалог героев не содержит в себе хоть частичку юмора, иронии, сарказма, что, кстати, прекрасно удалось передать переводчику книги Катерине Матиевской. Она блестяще воплощает и используемую Сапковским имитацию просторечия (для героя поглупее), псевдопафоса (для куртуазного стихотворца ), развязности (для внешне брутального, но тонкого внутри ловеласа).

Само собой, все приключения Геральта из Ривии сопровождаются сценами битв и драк, которых не просто много, а очень много. Да, это именно то, из-за чего книга стала популярной у производителей видеоигр. Однако, скажу прямо, лично мне она близка прежде всего своей исключительной пародийностью.

Нельзя, например, не отметить совершенно блестящий эпизод, где маг Страгобор (который на деле больше ученый, чем волшебник, причем ученый, который, как и многие другие представители науки, часто ошибается) объясняет, для чего нужно было построить башни, в которых заточали принцесс. По версии мага, это не просто несчастные принцессы, а злобные мутантки, от которых надо защищать людей.

— Вашы славутыя вежы, — фыркнуў вядзьмар. — Нашы вежы. Але гэта аказалася чарговай памылкай. Мы іх недаацанілі, і многія ўцяклі. Сярод каралевічаў, асабліва маладзейшых, якім не было чаго страчваць, запанавала нейкая вар’яцкая мода на вызваленне палонных прыгажунь. На шчасце, большасць скруціла шыю. — Наколькі я ведаю, зняволеныя ў вежах хутка паміралі. Кажуць, без вашай дапамогі не абыйшлося. — Брэшуць. Але яны хутка рабіліся абыякавымі да ўсяго, акрамя ежы… Цікава, што перад самай смерцю ў іх з’яўляўся дар яснабачання. Яшчэ адзін доказ мутацыі. — У тваіх доказах з пераканаўчасцю складана. Яшчэ ёсць? — Ёсць! Сільвена, гаспадыня Нарока, да якой мы нават не падпаўзлі, боя на вельмі хутка захапіла ўладу. А цяпер у тых краях жудасці робяцца. Ф’ялка, дачка Эверміра, уцякла з вежы па вяроўцы, сплеценай з касы, і цяпер трымае ў жаху Паўночны Вельхад. Верніку з Тальгара вызваліў каралевіч-ідыёт. Цяпер сядзіць у вязніцы аслеплены, а самым частым элементам пейзажу ў Тальгары стала шыбеніца. Ёсць і іншыя прыклады. — Эх, Страгабор, каб жа жорсткасць уладароў можна было растлумачыць мутацыяй ці пракляццем…

Книга переведена живым и сочным языком, хотя, надо признаться, за значениями некоторых слов мне пришлось обратится к словарям. Что, впрочем, неудивительно: кто из нас знает и помнит название, например, предметов конской упряжи или редких растений? «Вядзьмар» — хорошая возможность расширить свой словарный запас, тем более что многие мало употребляемые в современной жизни слова понятны из контекста.

Как уже говорилось, книги Анджея Сапковского написаны в жанре дарк-фэнтези. Однако это не значит, что «Вядзьмар: апошняе жаданне» будет интересна только молодежи (которая, кстати, прекрасно знает содержание всех книг цикла, а их там немало). Весело и как бы мимоходом автор поднимает проблемы современного мира — мира, который стремительно меняется. Вот эта его изменчивость, выбивающая табуретку устойчивости из-под ног даже самых уравновешенных людей и вынуждающая постоянно делать выбор, меняться, кооперироваться, искать новые решения и связи — одна из лейтмотивов книги, которая, несомненно, найдет отклик у людей думающих. О жизни, о власти, о судьбе.

Остается только посетовать на то, что перевод книги на белорусский вышел так поздно, и пожелать, чтобы переводчик и издатель в будущем не тормозили, а выдавали продолжение уже в ближайшем будущем.

Купить книгу можно на сайте издательства «Янушкевіч».