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Как в 1990-м в Минске прошла антикоммунистическая «Плошча»

07.11.2019 09:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

События 7 ноября 1990 года, которые произошли сразу после официального митинга на площади Ленина, можно смело называть «Плошча-90». Белорусский народный фронт организовал альтернативное шествие под названием «Память жертв коммунистической диктатуры». Оно стартовало на площади Якуба Коласа и закончилось масштабным митингом на площади Ленина. В нем приняло участие не менее 5 тысяч человек.


Владимир Сапогов (1952−2012) — белорусский фотограф.

В 80-е годы участник молодежного демократического движения. Воспитывался в детском доме в Бресте, учился в Москве. Жил в общежитии Минского тракторного завода. После смерти Владимира Сапогова представители администрации общежития выбросили на свалку оригиналы фотографий. Друг фотографа Михаил Мякиш спас негативы.

В 2015 году Центр исследований гражданского общества Беларуси организовал фотовыставку Владимира Сапогова, посвященную 30-летию молодежного объединения «Артель».


Владимир Сапогов


Владимир Сапогов

Результаты шествия оказались настолько резонансными и неожиданными для властей, что и по сей день оно считается наиболее удачной акцией БНФ и самым сильным ударом по коммунистической системе, пишет «Наша Ніва».

Началось все с того, что 23 октября 1990 года в исполнительный комитет Минского городского Совета народных депутатов обратился гражданин Сергей Андросов. Он попросил провести 7 ноября 1990-го альтернативное шествие «Памяти жертв коммунистической диктатуры». 1 ноября разрешение было получено.

Идея шествия полностью вписывалась в программные установки и идеологию БНФ: бескомпромиссный антикоммунизм, то есть критика коммунистической партии, неприятие СССР как национально-государственного образования, отказ от марксизма-ленинизма, наконец, жесткая критика в адрес учредителей советского строя, в частности Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Это шествие стало первым открытым столкновением между властью и оппозицией. По официальным данным, десяти милиционерам были нанесены легкие телесные повреждения.

После шествия в парламент поступили десятки обращений, в которых высказывалось «возмущение действиями депутатов Верховного Совета, принявших участие в антиконституционной акции», а в некоторых даже заявлялось, что участники митинга народные депутаты Зенон Позняк и Валентин Голубев «не имеют морального права работать над проектом Основно­го Закона — Конституции нашей республики».

Спустя несколько дней после митинга прокуратура Минска возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса БССР («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»).

Однако в июне 1991 года было озвучено представление прокурора БССР Геннадия Тернавского. В нем говорилось: «…В процессе предварительного следствия проверена роль Позняка в происшедших на площади Ленина групповых беспорядках. На основании анализа текста выступления Позняка, его поведения во время и после митинга, показаний более 800 свидетелей и других доказательств следствие пришло к выводу об отсутствии у Позняка умысла на организацию групповых беспорядков, а также отсутствии причинной связи между призывом Позняка „цивилизованным путем“ возложить символические „дары“ к памятнику В. И. Ленина и последовавшими после этого преступными действиями ряда участников митинга. В связи с отсутствием в действиях Позняка состава преступления, в возбуждении уголовного дела против него 17 июня с. г. прокуратурой республики отказано». При этом Тернавский просил Верховный совет дать согласие на привлечение Позняка к административной ответственности. Но этот вопрос даже не был включен в повестку дня заседания ВС. В действиях других депутатов — Голубева, Антончика, Семдяновой — прокуратура также не усмотрела криминала.


Зенон Позняк выступает перед участниками шествия. Фото: Владимир Сапогов


Шествие входит на площадь Ленина. Фото: Владимир Сапогов







Фотографии с альтернативного шествия «Память жертв коммунистической диктатуры» предоставила писательница Полина Степаненко, которая открыла архив Владимира Сапогова. Редакция TUT.BY выражает благодарность правозащитному центру «Весна» за помощь в поиске снимков фотографа, который несколько лет сотрудничал с правозащитным изданием «Право на свободу».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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События 7 ноября 1990 года, которые произошли сразу после официального митинга на площади Ленина, можно смело называть «Плошча-90». Белорусский народный фронт...
 
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