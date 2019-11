И тут Грета Тунберг. Словарь Collins назвал слово года

Источник материала: Tut.by

Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Согласно определению в словаре, «климатическая забастовка» означает форму протеста, требующего предпринять какие-либо действия для решения проблем с изменением климата.

Выражение «климатическая забастовка» впервые зарегистрировали в 2015 году, а первое подобное мероприятие прошло в Париже одновременно с конференцией ООН по изменению климата. В 2019 году, как отмечают лексикографы Collins, его стали употреблять в 100 раз чаще, чем в предыдущем. Это во многом произошло благодаря Грете Тунберг, которая августе 2018 года начала акции под названием «Пятницы за будущее». Вместо того, чтобы посещать школу, она приходила к зданию шведского парламента, призывая правительство обратить внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением и выполнить Парижское соглашение о мерах борьбы с ним. В марте Тунберг номинировали на Нобелевскую мира за вклад в экологическое движение. В конце сентября она выступила с речью на тематическом саммите ООН, а в октябре Тунберг также получила Международную детскую премию мира.