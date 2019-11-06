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И тут Грета Тунберг. Словарь Collins назвал слово года

07.11.2019 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.


Фото: Leonhard Lenz / wikipedia.org

Согласно определению в словаре, «климатическая забастовка» означает форму протеста, требующего предпринять какие-либо действия для решения проблем с изменением климата.

Выражение «климатическая забастовка» впервые зарегистрировали в 2015 году, а первое подобное мероприятие прошло в Париже одновременно с конференцией ООН по изменению климата. В 2019 году, как отмечают лексикографы Collins, его стали употреблять в 100 раз чаще, чем в предыдущем. Это во многом произошло благодаря Грете Тунберг, которая августе 2018 года начала акции под названием «Пятницы за будущее». Вместо того, чтобы посещать школу, она приходила к зданию шведского парламента, призывая правительство обратить внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением и выполнить Парижское соглашение о мерах борьбы с ним. В марте Тунберг номинировали на Нобелевскую мира за вклад в экологическое движение. В конце сентября она выступила с речью на тематическом саммите ООН, а в октябре Тунберг также получила Международную детскую премию мира.

В списке номинантов Collins было всего 10 слов, включая Deepfake generator (методика соединения и наложения изображений и видео на другие так, что зритель не осознает, что перед ним фейк) и influencer (пользователь соцсетей с большим количеством подписчиков, который может формировать их вкусы и успешно продвигать коммерческую продукцию).

Как отмечает The Guardian, выбор Collins отражает тренд на понятия, связанные с экологией. В этом году в шорт-лист также попало слово rewildling, означающее процедуру перевода используемых человеком природных территорий в первоначальное, «дикое» состояние, заселение их животными, которые там изначально обитали.

Газета отмечает, что за последние шесть лет победителями в номинации «слово года» становились политически окрашенные понятия. В 2018 году, например, Оксфордский словарь выбрал toxic («ядовитый», «отравленный») словом года под влиянием «дела Скрипалей».

 
 
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Выражение стало популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
 
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