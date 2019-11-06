Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День виртуальной реальности на "Лістападзе" Внимание киноманов приковано к листопадной афише. Сегодня на кинофоруме предпоследний день. На экранах показали более трех десятков игровых и документальных...

Внимание киноманов приковано к листопадной афише. Сегодня на кинофоруме предпоследний день. На экранах показали более трех десятков игровых и документальных фильмов. Однако главная интрига - какие ленты получат золотые и серебряные награды форума - раскроется лишь завтра. А сегодня зрители могли выйти за грани реальности и увидеть фильмы на 360 градусов. На "Лістападзе" закрепилась индустриальная платформа.