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День виртуальной реальности на "Лістападзе"
07.11.2019 21:55 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВнимание киноманов приковано к листопадной афише. Сегодня на кинофоруме предпоследний день. На экранах показали более трех десятков игровых и документальных фильмов. Однако главная интрига - какие ленты получат золотые и серебряные награды форума - раскроется лишь завтра. А сегодня зрители могли выйти за грани реальности и увидеть фильмы на 360 градусов. На "Лістападзе" закрепилась индустриальная платформа.
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Внимание киноманов приковано к листопадной афише. Сегодня на кинофоруме предпоследний день. На экранах показали более трех десятков игровых и документальных...
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