Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Во все тяжкое», «Девятая», «Доктор Сон»

Во все тяжкое/ The Professor (90 мин, драма, комедия, США, с 7 ноября)

Режиссер и сценарист: Уэйн Робертс.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет. «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого

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ЧТО ПОКАЖУТ? Ричард (Джонни Депп) — застегнутый на все пуговицы преподаватель в колледже. Но, узнав, что смертельно болен и жить ему осталось шесть месяцев, профессор становится мятежным тусовщиком. Жена (Розмари ДеВитт) и директор колледжа (Рон Ливингстон) в шоке, ученики в восторге – Ричард, которому уже нечего терять, объявляет крестовый поход авторитету и лицемерию, царящему в обществе.

КОМУ ИДТИ? Поклонникам вечного бунтаря Джонни Деппа. На Западе фильм разнесли в пух и прах, но в наших широтах любовь к актеру все еще сильна, и прокатная судьба картины может быть вполне удачной. Критики усматривают в главном герое самого Деппа, не желающего вести политкорректный и толерантный образ американской жизни. Сюжет фильма, по их мнению, отсылает зрителя к оскароносной «Красоте по-американски».

КОГО УВИДИМ? Джонни Депп , Розмари ДеУитт , Одесса Янг , Дэнни Хьюстон , Зои Дойч Девон Террелл , Рон Ливингстон

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 8.0 (3), kinopoisk.ru – 6.5 (3074), imdb.com – 6.7 (13135).

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Кинокритики: на rottentomatoes.com – 10 % 20 (2+18). Critic Consensus (Общее мнение): «Фильм проседает быстро и часто. Это запутанная история, наполненная слабо описанными персонажами, в которой ошибочным кажется даже перфоманс Джонни Деппа». Средний рейтинг – 4.9/10.

на kritikanstvo.ru – 63/100 (4 рецензии) «Фильм о том, как сделать смерть своим лучшим другом, чтобы научиться ценить жизнь. Банально, но это все еще работает». Анастасия Сохач, ITC.ua. 60 – 3 из 5.

Девятая (99 мин, триллер, приключения, детектив, Россия, с 7 ноября)

Режиссер: Николай Хомерики. Сценаристы: Марина и Сергей Дяченко, Александр Родионов.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет.

ЧТО ПОКАЖУТ? В Петербурге конца XIX века происходит серия ритуальных убийств: в разных уголках города находят изувеченных девушек. Расследование поручено полицейскому офицеру Ростову (Евгений Цыганов) и его помощнику Ганину (Дмитрий Лысенков). Когда следствие заходит в тупик, сыщики обращаются за помощью к оккультному медиуму-эзотерику из Британии Оливии (Дэйзи Хэд), приехавшей в Россию на гастроли.

КОМУ ИДТИ? Проект продюсера Александра Роднянского и режиссера Николая Хомерики может понравиться зрителям, оценившим эстетику недавнего российского «Дуэлянта». Мистика, кровь, расчлененка – сплошной мрак и нуар в обрамлении комиксов. Их по сюжету рисует сыщик в исполнении Лысенкова, игра которого наполняет действие хоть каким-то теплом и юмором. На контрасте с Цыгановым, чья харизма — отстраненная и холодная, здесь не слишком действенна. Отзывы о картине далеки от восторженных, но как говорят киноманы: «на один раз зайдет».

КОГО УВИДИМ? Евгений Цыганов , Дэйзи Хэд , Дмитрий Лысенков , Джонатан Солвей , Юрий Колокольников , Евгений Ткачук , Игорь Черневич

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 6.4 (5), kinopoisk.ru – 5.9 (290).

Кинокритики: на kritikanstvo.ru – 56/100 (6 рецензий) «Проходной мистический детектив, где слабая интрига и неинтересные персонажи оказались в одной лодке с неплохим юмором и хорошей игрой Дмитрия Лысенкова». Ибрагим Аль-Сабахи, «Канобу». 50 – 5 из 10.

Доктор Сон/ Doctor Sleep (151 мин, ужасы, триллер, драма, США, с 7 ноября)

Режиссер: Майк Флэнеган. Сценаристы: Майк Флэнеган и Стивен Кинг.

«18+», зрителям, достигшим 18 лет. «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого.

ЧТО ПОКАЖУТ? После ужасающих событий в отеле «Оверлук» прошло 40 лет. Дэнни Торренс (Юэн Макгрегор), мальчик, выживший в аду тех событий, теперь работник хосписа. «Сияние», свой телепатический дар, он использует на благо: облегчает участь смертельно больных, проникая в их сознание. Казалось бы, призраки прошлого и тень безумного отца начинают отступать. Но тут появляется Абра (Кайли Керран), девочка-экстрасенс, обладающая «сиянием». За ней охотятся члены странного культа, который возглавляет Роза (Ребекка Фергюсон). Они пьют энергию «сияющих», мучая до смерти. Дэнни, осознавая, что только так окончательно избавится от страхов прошлого, решает взять Абру под опеку и сразиться со злодеями.

КОМУ ИДТИ? Экранизация сиквела Стивена Кинга к его же шедевру «Сияние» — тот редкий случай, когда кино может понравиться всем. Особенно если зрительские симпатии не отвергают мистическое и таинственное. Две книги «мастера ужасов» разделили 35 лет, около 40 прошло между экранизациями. Как известно, «Сияние» Стэнли Кубрика, Кинг ненавидит, а постановку режиссера Майка Флэнегана уже публично хвалил. Режиссер, по отзывам критиков, постарался найти компромисс: полностью воссоздав сцены флешбэков, он ссылается на кубриковский фильм. Однако финал сиквела отсылает к финалу книги, который у Кубрика был отрезан.

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КОГО УВИДИМ? Юэн Макгрегор , Ребекка Фергюсон , Кайли Керран , Брюс Гринвуд , Зан Маккларнон , Клифф Кертис , Карл Ламбли

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 7.6 (22), kinopoisk.ru – 7.3 (1708), imdb.com – 7.5 (7897).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 74 % 184 (136+48). Critic Consensus (Общее мнение): «Доктор Сон» отказывается от изначального ужаса своего предшественника в пользу более созерцательного повествования. Продолжению удается найти правильный баланс между знобящим страхом и острыми темами. Средний рейтинг – 7/10.

на kritikanstvo.ru – 64/100 (15 рецензий) «Доктор Сон» вышел весьма цельным и естественным фильмом, дополняющим сюжет «Сияния», но не паразитирующим на нем. В эпоху повсеместной — не всегда тонкой — ремейкизации и навязчивого фансервиса такой фильм особенно ценен». Дмитрий Соколов, «Киномания». Хорошо – 80/100.

Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 8 ноября 2019 года и могут впоследствии изменяться.

Где посмотреть:

Кинотеатр «Звезда»

Кинотеатр «Октябрь»