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Режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

09.11.2019 08:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила известного режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 44 года назад. Ее историю опубликовала в пятницу вечером газета Le Parisien.


Роман Полански. Фото: Reuters

«В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков», — пишет женщина.

По ее словам, это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где также находился и режиссер. Ее друзья познакомили ее с Полански и на следующий день, когда они катались вместе и оказались вдвоем на подъемнике он, предположительно спросил ее о готовности к физической близости. Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила отказом, но продолжила кататься в их компании. Вечером того же дня она отправилась с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в хижину, которую они снимали компанией, где он якобы и надругался над ней.

Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье поясняет появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию на следующий же день, как ей в том числе якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после этих событий, ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки. Газета также связалась с этим знакомым Полански, который заявил о готовности давать показания, если дело дойдет до суда.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать собственных граждан. 86-летний режиссер является обладателем нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда «За вклад в мировой кинематограф», присужденная еще в 2009 году.

 
Теги: Новости
 
 
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Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила известного режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 44 года назад.
 
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