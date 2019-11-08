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Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине

09.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине
Учащиеся Пинской гимназии № 1 побывали в Лопатинской библиотеке-музее Александра Блока, предварительно посетив деревню Колбы, где также в годы прохождения военной службы в 1916 – 1917 годах останавливался великий русский поэт.


Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине
Кстати говоря, в Колбах до сих пор сохранилась часовня, которую Блок срисовал в свой альбом и зарисовку отправил в письме матери в Петроград. Впоследствии этот рисунок Александра Блока неоднократно публиковался в различных изданиях поэта, в воспоминаниях и статьях о нем. Растет в Колбах и могучий дуб. Под этим дубом военнослужащие 13-й инженерно-строительной дружины, в которой в должности табельщика служил и поэт Блок, была устроена коновязь. Здесь после верховой езды по полям и болотам прифронтовой полосы любил посидеть А.А. Блок.

Как известно, военнослужащие 13-й инженерно-строительной дружины занимались созданием защитных укреплений фронтовой полосы, которая в то время разделила теперешний Пинский район примерно на две равные части. С одной стороны стояли германские и австрийские войска, а с другой – российские. И табельщику А. Блоку по долгу службы приходилось часто выезжать на передовые позиции, менять места дислокации. Так, за семь месяцев, что поэт провел на Пинщине, он побывал в Парохонске, Колбах, Лопатино, Новом Дворе, Камене… Что интересно, за все время пребывания в прифронтовом Полесье Блок не написал ни одного стихотворения. Правда, отсюда, из разных мест Пинщины, поэт отправил много писем – жене Любови Дмитриевне и певице Л.А. Дельмас, которой посвятил цикл стихотворений «Кармен», – в Петроград, матери Александре Андреевне – в подмосковное Шахматово. Из этих писем мы и знаем о пребывании Александра Блока на Полесье. Письма эти – бесценный клад для исследователей творчества Александра Блока, для поклонников его поэзии и наших краеведов.

Вот, к примеру, небольшая выдержка из письма, которая для многих жителей края будет весьма интересна: «…С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, – приподнятый над туманом белый собор, красный костел, а посередине – поменьше – семинария…».


Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине
Как считают многие исследователи творчества Александра Блока, время, проведенное поэтом вблизи передовых позиций русских войск, тяготы военной службы, близкое соприкосновение с жизнью простых людей в прифронтовой полосе во многом предопределили дальнейшую судьбу поэта, его безоговорочное принятие Февральской, а затем и Великой Октябрьской революции. И как итог этого – написание выдающейся поэмы «Двенадцать» – первого крупного произведения советской литературы.

Валерий Гришковец,
научный сотрудник Лопатинской библиотеки-музея А. Блока

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Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине

 
 
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