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Учащиеся Пинской гимназии № 1 прошли дорогами Александра Блока на Пинщине
09.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как известно, военнослужащие 13-й инженерно-строительной дружины занимались созданием защитных укреплений фронтовой полосы, которая в то время разделила теперешний Пинский район примерно на две равные части. С одной стороны стояли германские и австрийские войска, а с другой – российские. И табельщику А. Блоку по долгу службы приходилось часто выезжать на передовые позиции, менять места дислокации. Так, за семь месяцев, что поэт провел на Пинщине, он побывал в Парохонске, Колбах, Лопатино, Новом Дворе, Камене… Что интересно, за все время пребывания в прифронтовом Полесье Блок не написал ни одного стихотворения. Правда, отсюда, из разных мест Пинщины, поэт отправил много писем – жене Любови Дмитриевне и певице Л.А. Дельмас, которой посвятил цикл стихотворений «Кармен», – в Петроград, матери Александре Андреевне – в подмосковное Шахматово. Из этих писем мы и знаем о пребывании Александра Блока на Полесье. Письма эти – бесценный клад для исследователей творчества Александра Блока, для поклонников его поэзии и наших краеведов.
Вот, к примеру, небольшая выдержка из письма, которая для многих жителей края будет весьма интересна: «…С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, – приподнятый над туманом белый собор, красный костел, а посередине – поменьше – семинария…».
Валерий Гришковец,
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