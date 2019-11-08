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На малой родине Алеся Адамовича за народные деньги установили первый в Беларуси памятник классику

09.11.2019 19:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюст Алеся Адамовича (1927−1994) поставили возле глушанского Дома культуры на улице Октябрьской, которую в 1996 году поселковый совет и местные жители хотели переименовать в улицу Алеся Адамовича. Власти тогда инициативу не одобрили, пищет «Радыё Свабода».


Фото: «Радыё Свабода»

Через 22 года поставить бюст писателя согласились, но деньги на него пожертвовала общественность. Изготовление и установка обошлись в 6,5 тысяч долларов, которые были собраны в 2018 и 2019 годах. Авторы бюста скульпторы Геник Лойко и Евгений Билей. Инициировал собирание денег житель Бобруйска Андрей Архипенко.

9 ноября в Глуше, которая находится в 20 километрах от Бобруйска, на открытие первого в Беларуси памятника автору «Войны под крышами» собрались земляки Адамовича, общественные активисты из Бобруйска, Могилева, Минска, а также руководители Бобруйского райисполкома. На торжествах была и дочь писателя.

Наталья Александровна у бюста расплакалась. В интервью «Свободе» она призналась, что не верила в осуществление проекта.

«Это заслуга молодежи, которая собрала деньги и добилась установления памятника, — говорит дочь писателя. — Я помогала советами и фотографиями. Я рада, что есть у нас такая молодежь. Может, с ней до открытия музея дойдем. В этом году 25 лет как нет моей папы и так вышло, что в этот год появился в его родной Глуше его бюст».

Председатель Глушанского сельского совета Мария Сущенко называет бюст народным памятником. К его открытия готовились почти год. Она убеждена, что со временем появится и музей Алеся Адамовича в Глуше.

«Для этого нужно всем приложить чуть больше усилий, — говорит она. — Бюст Адамовича — это начало в создании музея „Войны под крышами“. Он будет не только об Алесе Адамовиче, но и жителях, которые выжили в войну».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Бюст Алеся Адамовича (1927−1994) поставили возле глушанского Дома культуры на улице Октябрьской, которую в 1996 году поселковый совет и местные жители хотели...
 
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