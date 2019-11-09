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Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Валентин Монье

10.11.2019 17:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Режиссер Роман Полански отвергает обвинения в изнасиловании французской актрисы и фотографа Валентин Монье. Об этом в воскресенье заявил адвокат режиссера Эрве Темим.


Роман Полански. Фото: Reuters

«Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение», — цитирует Темима AFP. «Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний», — добавил адвокат.

8 ноября Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании, которое, по ее утверждению, было совершено в 1975 году. Монье заявила, что это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где находился и режиссер. Друзья познакомили ее с Полански, а на следующий день, когда они оказались вдвоем на подъемнике, он, по словам Монье, спросил ее о готовности к физической близости. Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила отказом, но продолжила кататься в компании Полански. Вечером того же дня она отправилась с ним в ресторан, после чего они вместе вернулись в шале, которое снимали компанией, где Полански якобы и надругался над ней.

Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье пояснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию об изнасиловании на следующий же день (как ей якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после тех событий) ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански — обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда «За вклад в мировой кинематограф», присужденная еще в 2009 году.

 
Теги: Новости
 
 
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«Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний», - добавил адвокат.
 
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