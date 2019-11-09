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Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Валентин Монье
10.11.2019 17:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Режиссер Роман Полански отвергает обвинения в изнасиловании французской актрисы и фотографа Валентин Монье. Об этом в воскресенье заявил адвокат режиссера Эрве Темим.
«Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение», — цитирует Темима
8 ноября Валентин Монье
Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье пояснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию об изнасиловании на следующий же день (как ей якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после тех событий) ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.
Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански — обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда «За вклад в мировой кинематограф», присужденная еще в 2009 году.
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«Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний», - добавил адвокат.
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