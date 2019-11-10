«Деспасита» рядом с яблоками. Как покупатели отреагировали на фантастические фрукты

Источник материала: Tut.by

Современных покупателей сложно удивить: то и дело на прилавках появляются новые экзотические фрукты разных форм и цветов. Мы решили разыграть посетителей супермаркета «АЛМИ» , разместив рядом с привычными яблоками и апельсинами фантастическую «деспаситу». Новинку нельзя съесть: она сделана из полимерных материалов. Но покупатели об этом не догадываются. Как они отреагируют?

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