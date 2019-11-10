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«Деспасита» рядом с яблоками. Как покупатели отреагировали на фантастические фрукты
11.11.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Современных покупателей сложно удивить: то и дело на прилавках появляются новые экзотические фрукты разных форм и цветов. Мы решили разыграть посетителей супермаркета
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Мы принесли в супермаркет фрукты фантастического вида и поместили их рядом с настоящими. Посмотрите, как на это отреагировали покупатели. *Партнерский материал
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