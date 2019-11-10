ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я бы отправился в газовую камеру в случае ничьей». Как боксер дрался за жизнь в Освенциме

11.11.2019 10:05 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выбор у «боевых евреев» был невелик. Отказ от боя приравнивался к поражению, проигравших отправляли в газовую камеру. О выжившем в итоге боксёре Шломо Арухе сняли «Триумф духа», чему тот, впрочем, был совсем не рад, пишет jewish.ru


Фото: enlacejudio.com

Шломо Арух родился 1 января 1923 года в сефардской семье, жившей на окраине города Салоники. В подростковом возрасте, пока его сверстники беззаботно радовались жизни, он помогал отцу с работой в порту. Тогда же мальчик заинтересовался боксом и все свободное время проводил на тренировках. По словам Аруха, свою первую победу он одержал в 14 лет, а позже стал чемпионом Греции и чемпионом Балкан в среднем весе. «За мою необычную манеру передвигаться на ринге газетчики прозвали меня „танцором“», — вспоминал боксер.

Казалось, парня ждет успешная карьера, но все пошло не по плану: летом 1943 года его с родителями, сестрами и братом посадили в вагоны, направлявшиеся в Освенцим. «В лагере я встретил знакомого, который прибыл раньше нас, и спросил у него, где остальные из нашего города. А он сказал: „Их отравили газом, а трупы сожгли“. Я решил тогда, что он свихнулся», — вспоминал Шломо.

В период с марта по август 1943 года 50 тысяч евреев Салоников были отправлены в лагеря смерти. Большинство из них сразу «определили» в газовые камеры, но Шломо повезло остаться в числе получивших шанс на жизнь. «К бараку, к которому нас согнали, подъехал автомобиль. Из него вышел Хайнц Тило — один из врачей, решавших, кого из вновь прибывших умертвить сразу, а кого оставить в живых. Он спросил, нет ли среди нас боксеров. Я поднял руку», — рассказывал Арух. Офицер бросил на парня скептический взгляд и с недоверием спросил: «Готов показать, на что ты способен?» Испуганный Шломо, едва стоявший на ногах после «путешествия» в товарном вагоне, утвердительно кивнул.

Видео: LRUU

Против молодого боксера, который при росте 168 сантиметров весил 60 килограммов, вывели пленного еврея по имени Хаим, который был выше Аруха на голову. «Позже я узнал, что немцы устраивали среди пленных „петушиные бои“, пили и делали ставки. Хаим был одним из лучших бойцов в Освенциме», — вспоминал Арух.

Хайнц начертил на земле круг, и бойцы сошлись в поединке. «Я знал, что могу победить его, но не был уверен, что нацисты ждут именно этого, поэтому иногда косился в их сторону, — рассказывал Шломо. — Во втором раунде, когда я начал уже всерьез бить Хаима, я заметил, что Тило улыбается. В третьем раунде я нокаутировал соперника».

Так Шломо попал в команду «боевых евреев» лагеря. Назад пути не было: отказ от боя приравнивался к поражению, а все проигравшие немедленно отправлялись в газовую камеру. «Перед каждым боем меня лихорадило: я боялся проиграть, одновременно с этим чувствуя страшные угрызения совести», — вспоминал боксер. Правила были простыми: заключенные боролись, пока кто-то из них не падал. Нацисты могли завершить поединок, если он был слишком долгим и скучным. «Они никогда не расходились раньше, чем проливалась первая кровь», — говорил Арух.

За каждую победу парень получал награду: буханку хлеба и миску наваристого супа, которыми делился с соседями по бараку. По подсчетам Шломо, в Освенциме он провел 208 боев: 206 завершились его победой, еще два — ничьей. Иногда пьяные офицеры, сделавшие ставку на противника Аруха, сами вступали с ним врукопашную. Немцев парень метелил с чистым сердцем — те быстро отступали, отшучиваясь.

Единственным противником, которого Шломо по-настоящему опасался, был боксер из Германии Клаус Зильбер: он не проиграл ни одного боя в лагере. «Самое ужасное, что в тот день офицеры ужесточили условия: я бы отправился в газовую камеру в случае ничьей», — вспоминал Арух. Соперники оказались достойными друг друга: несколько раз оба оказывались в нокдауне, но в последнем раунде Шломо все-таки нокаутировал Клауса. После финального гонга вчерашнего чемпиона определили на каторжные работы.

К тому моменту, когда парень поверил, что сможет выбраться из лагеря живым и вернуться домой, родных у него уже не осталось. Мать и сестры отправились в газовую камеру в первые же дни после приезда, отец умер от непосильного труда, а брат был застрелен за отказ вырывать у мертвецов зубы с золотыми коронками. «Сейчас я думаю, что меня спасло неведение, а не кулаки. Если бы я знал, что всю мою семью убили, я бы просто отказался драться», — вспоминал Арух.

Когда война закончилась, он познакомился со своей будущей женой — 17-летней Мартой Йехиэль, на которой женился в ноябре 1945 года. Вскоре супруги переехали в Палестину, где Арух открыл собственную транспортную компанию. В конце 80-х режиссер Роберт Янг начал съемки фильма «Триумф духа», в основу сюжета которого легла история Аруха. Пожилого боксера пригласили в качестве консультанта, и Шломо, спустя полвека после страшных событий, согласился приехать в Освенцим. «Это был ужасный опыт. Я словно вернулся в прошлое: видел растерянные лица родителей, повешенных узников и толпу, которую гонят в газовую камеру. Слышал крики охранников и лай собак. Несколько дней я плакал не переставая и не спал ночами», — вспоминал боксер.

Шломо Арух умер 26 апреля 2009 года в возрасте 86 лет. Одни до сих пор осуждают его за «бои на потеху нацистам», другие уверены: нельзя судить Аруха, не побывав на его месте. «Это одна из миллиона историй о предательстве собственных идеалов ради выживания, — говорит актер Эдвард Джеймс Олмос, сыгравший роль цыгана в фильме „Триумф духа“. — Вы бы поступили так же. И я бы поступил так же. Мы не должны винить выживших».

 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбор у «боевых евреев» был невелик. Отказ от боя приравнивался к поражению, проигравших отправляли в газовую камеру. О выжившем в итоге боксёре Шломо Арухе сняли...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Деспасита» рядом с яблоками. Как покупатели отреагировали на фантастические фрукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика